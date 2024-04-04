Σπαρτιάτες: Τα σενάρια για την επόμενη μέρα - Τι θα γίνει με τις έδρες των βουλευτών

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο κόμμα των Σπαρτιατών μετά την παραγγελία της Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Γεωργίας Αδειλίνη για άσκηση ποινικών διώξεων για εξαπάτηση των εκλογέων σε βάρος έντεκα βουλευτών που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών, πλην του επικεφαλής του, Βασίλειου Στίγκα.

Ο βουλευτής Γιώργος Μανούσος και ο βουλευτής Γιάννης Δημητροκάλλης ανακοίνωσαν την ανεξαρτητοποίησή τους από το κόμμα των Σπαρτιατών ενώ τον ίδιο δρόμο είναι πιθανόν να ακολουθήσουν και άλλοι.

Το ερώτημα ωστόσο είναι τι θα γίνει με τις έδρες των βουλευτών σε περίπτωση ενδεχόμενης καταδίκης των 11 βουλευτών για το αδίκημα της εξαπάτησης εκλογέων από το ανώτατο δικαστήριο.

Ένα πρώτο σενάριο είναι η κατάληψη των αντίστοιχων εδρών από τον πρώτο σε σταυρούς υποψήφιο του κόμματος που είχε το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια.

Ένα δεύτερο σενάριο είναι αναλογική κατανομή του ποσοστού των Σπαρτιατών σε όλα τα κόμματα που συμμετείχαν στις εκλογές του περασμένου Ιουνίου. Αν εφαρμοστεί το συγκεκριμένο σενάριο τότε η ΝΔ θα αύξανε το ποσοστό της κατά 1,9% και θα πήγαινε στο 42,45% ενώ οι έδρες της από 158 θα ανέβαιναν σε 163.

Αντίστοιχα ο ΣΥΡΙΖΑ θα πάρει άλλες 3 έδρες κ.ο.κ. Σε αυτή την περίπτωση όμως θα προκληθούν «καραμπόλες» σε όλες σχεδόν τις εκλογικές περιφέρειες.

Ένα τρίτο σενάριο είναι να διεξαχθούν επαναληπτικές εκλογές στις 11 εκλογικές περιφέρειες που εξέλεξαν βουλευτή των Σπαρτιατών. Δηλαδή για τις Α΄Αθηνών, Β Πειραιά, Βορείου και Δυτικού τομέα Αθήνας, Ανατολικής Αττικής, Αιτωλοακαρνανίας, Ηρακλείου, Α και Β Θεσσαλονίκης, Λάρισας.

Η απόφαση του εκλογοδικείου αναμένεται έως τον Ιούνιο.

Δίωξη και στον Ηλία Κασιδιάρη

Η δίωξη, σύμφωνα με πληροφορίες, εκτός από τους έντεκα βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα θα ασκηθεί και στον έγκλειστο της Χρυσής Αυγής Ηλία Kασιδιάρη, ο οποίος παραγγέλλεται να διωχθεί ποινικά ως ηθικός αυτουργός της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος, καθώς από την εισαγγελική έρευνα, προέκυψε, ότι αυτός ήταν ο πραγματικός ηγέτης του κόμματος των Σπαρτιατών, αυτός κινούσε τα νήματα, καθοδηγώντας και συμβάλλοντας καθοριστικά στην εκλογική του κάθοδο αλλά και την εκλογή των βουλευτών του στη Βουλή.

Η δίωξη Κασιδιάρη ως ηθικού αυτουργού, δηλαδή ως υποκρυπτόμενου επικεφαλής των Σπαρτιατών, στηρίχθηκε στην ύπαρξη στοιχείων που προέκυψαν από την έρευνα της Εισαγγελέως του Αρείου Πάγου, ότι είχε συνεχείς επαφές μέσα από τη φυλακή με υποψήφιους βουλευτές των Σπαρτιατών και ότι είχε αυτός αναλάβει την καθοδήγηση και την πολιτική τους στήριξη, κάτι που η νομοθεσία το απαγορεύει, τόσο για τον ίδιον όσο και για άλλους εγκλείστους της ΧΑ που έχουν καταδίκες ως εγκληματική οργάνωση.

Εκτός όμως από τον Ηλία Κασιδιάρη και τους βουλευτές των Σπαρτιατών που θα διωχθούν ποινικά μετά την παραγγελία της κυρίας Αδειλίνη, παραγγελία για δίωξη δόθηκε και για τον δικηγόρο Σωτήριο Μεταξά, καθώς μετείχε, όπως προέκυψε από την έρευνα στις επαφές του Ηλία Κασιδιάρη με τους υποψήφιους και μετέπειτα βουλευτές του κόμματος «Σπαρτιάτες». Ο Σωτήριος Μεταξάς διώκεται για συνέργεια στην εξαπάτηση του εκλογικού σώματος.

Tι σηματοδοτεί η δίωξη

Η πιθανότητα με την απόφαση του Εκλογοδικείου να ακυρωθεί η εκλογή των βουλευτών των Σπαρτιατών εκτιμάται ως εξαιρετικά σημαντική σε συνάρτηση και με τις ποινικές εξελίξεις, και σε αυτή την περίπτωση, το σενάριο να μοιραστούν στα άλλα κόμματα οι βουλευτικές τους έδρες θεωρείται πολύ πιθανό. Αν έτσι εξελιχθούν τα πράγματα, το κυβερνών κόμμα θα αυξήσει τη βουλευτική του παρουσία, ενώ έδρες θα πάρουν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Οι βουλευτές για τους οποίους παραγγέλλεται ποινική δίωξη είναι.

1. Αθανάσιος ΧΑΛΚΙΑΣ,

2. Χαράλαμπος ΚΑΤΣΙΒΑΡΔΑΣ

3. Γεώργιος ΜΑΝΟΥΣΟΣ,

4. Αλέξανδρος ΖΕΡΒΕΑΣ,

5. Ιωάννης ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ,

6. Διονύσιος ΒΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ

7. Γεώργιος ΑΣΠΙΩΤΗΣ

8. Μιχαήλ ΓΑΥΓΙΩΤΑΚΗΣ

9. Ιωάννης ΚΟΝΤΗΣ

10. Πέτρος ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ και

11. Κωνσταντίνος ΦΛΩΡΟΣ



