Tην ανεξαρτητοποίησή του από τους Σπαρτιάτες ανακοίνωσε ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής Γιάννης Δημητροκάλλης.

Είχε προηγηθεί η ανεξαρτητοποίηση του βουλευτή των Σπαρτιατών Γιώργου Μανούσου, με πυρά προς τον πρόεδρο των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα.

Όπως ανέφερε στην επιστολή του προς τον πρόεδρο της Βουλής, Κ. Τασούλα, Αναλυτικά η επιστολή του:

«Κατόπιν της ποινικής δίωξης που παρήγγειλε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εναντίον 11 συναδέλφων μου αλλά και εμού προσωπικά, έπειτα από τις ψευδής και συκοφαντικές καταγγελίες του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών.

Η μέχρι τώρα παραμονή μου σε αυτή είχε να κάνει με την πεποίθησή μου ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν θα ανεύρισκε ούτε ένα ψήγμα αξιοπιστίας σε αυτές τις ψευδείς καταθέσεις, ειδικά μετά τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισα ενώπιον της.

Η ηθική μου, η στάση ζωής αλλά και η αξιοπρέπειά μου, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίζω να συνυπάρχω με τον άνθρωπο που οδήγησε με ψεύδη και συκοφαντίες κατηγορούμενη σύσσωμη την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Αναμένοντας ως εκ τούτου και την απόφαση του ΑΕΔ, θα εκπληρώνω τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής τιμώντας την ψήφο των χιλιάδων συμπατριωτών μας που με εμπιστεύτηκαν».

Η επιστολή παραίτησης:

Πηγή: skai.gr

