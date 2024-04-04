Αποχωρεί από την ΚΟ των Σπαρτιατών ο Γεώργιος Μανούσος

Με πυρά για τον πρόεδρο των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα ο βουλευτής του κόμματος Γεώργιος Μανούσος γνωστοποίησε με επιστολή του στον πρόεδρο της Βουλής Κώστα Τασούλα ότι αποχωρεί από την Κοινοβουλευτική Ομάδα, μετά την παραγγελία ποινικής δίωξης από τον Άρειο Πάγο.

Αναλυτικά η επιστολή του:

«Κατόπιν της ποινικής δίωξης που παρήγγειλε η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εναντίον 11 συναδέλφων μου αλλά και εμού προσωπικά, έπειτα από τις ψευδής και συκοφαντικές καταγγελίες του προέδρου των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα, σας γνωστοποιώ ότι αποχωρώ από την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών.

Η μέχρι τώρα παραμονή μου σε αυτή είχε να κάνει με την πεποίθησή μου ότι η ελληνική δικαιοσύνη δεν θα ανεύρισκε ούτε ένα ψήγμα αξιοπιστίας σε αυτές τις ψευδείς καταθέσεις, ειδικά μετά τα αποδεικτικά στοιχεία που προσκόμισα ενώπιον της.

Η ηθική μου, η στάση ζωής αλλά και η αξιοπρέπειά μου, δεν μου επιτρέπουν να συνεχίζω να συνυπάρχω με τον άνθρωπο που οδήγησε με ψεύδη και συκοφαντίες κατηγορούμενη σύσσωμη την κοινοβουλευτική του ομάδα.

Αναμένοντας ως εκ τούτου και την απόφαση του ΑΕΔ, θα εκπληρώνω τα καθήκοντά μου ως ανεξάρτητος βουλευτής τιμώντας την ψήφο των χιλιάδων συμπατριωτών μας που με εμπιστεύτηκαν».

