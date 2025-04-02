Της Δώρας Αντωνίου

Με μία ανοιχτή συνεδρίαση, αυτή της Ολομέλειας και μια κεκλεισμένων των θυρών, διαβαθμισμένη ενημέρωση της αρμόδιας Επιτροπής της Βουλής, θα γίνει σήμερα η παρουσίαση του προγραμματισμού αμυντικών εξοπλισμών και της αμυντικής πολιτικής της χώρας σε βάθος δωδεκαετίας, ύψους 25-28 δισ. ευρώ.

Η ενημέρωση του Σώματος της Βουλής γίνεται κατόπιν αιτήματος του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, με βάση το άρθρο 142Α του Κανονισμού της Βουλής.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι στη δεδομένη συγκυρία κρίθηκε αναγκαίο να γίνει η συγκεκριμένη συζήτηση - ενημέρωση, καθώς όχι μόνο η χώρα μας αλλά στο σύνολό της η Ευρώπη βρίσκονται ενώπιον νέων δεδομένων όσον αφορά την αμυντική θωράκιση. Προκύπτουν νέες δυνατότητες αλλά και νέες προκλήσεις, ενώ αναδύεται η ανάγκη ενσωμάτωσης των νέων τεχνολογιών στην άμυνα.

Το πέρασμα των Ενόπλων Δυνάμεων σε αυτή τη νέα εποχή καταρχάς επιβάλλει έναν μεσο - μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, ο οποίος υπερβαίνει τα όρια μιας κυβερνητικής θητείας και στοχεύει στην πλήρη κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών και στον εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων με υπέρβαση αγκυλώσεων και αναχρονιστικών δογμάτων.

Το τρίπτυχο του κυβερνητικού σχεδιασμού, όσον αφορά τα αμυντικά συστήματα κωδικοποιείται ως εξής:

- Συμπληρωματικά με τις μεγάλες προμήθειες αμυντικού εξοπλισμού, αξιοποίηση όλων των όπλων στον σύγχρονο πόλεμο, όπως είναι τα drones, anti-drones, τα σύνθετα συστήματα ραντάρ, η αντιπυραυλική προστασία.

- Αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αλλά και αποτελεσματική θωράκιση έναντι των απειλών που μπορεί να προκαλέσει. Τόσο στρατηγικά, με ένταξη, για παράδειγμα, της κυβερνοάμυνας στις Ενοπλες Δυνάμεις, όσο και πρακτικά με τη λειτουργία Ιδρυμάτων του Στρατού που θα μπορούν να συνεργαστούν με ερευνητικά κέντρα και ελληνικές επιχειρήσεις για την παραγωγή πρότυπων όπλων.

- Καμιά προμήθεια οπλικών συστημάτων δεν θα γίνεται αν δεν συνοδεύεται από εξασφάλιση συμμετοχής της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας (ΕΑΒ, Ναυπηγεία και Αμυντικά Συστήματα), που θα παράγουν ελληνικά εξαρτήματα. Η εμπλοκή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας προωθείται και στο πλαίσιο του ReArm Europe, πέραν των εθνικών προμηθειών οπλικών συστημάτων.

Πέραν της παραμέτρου ενίσχυσης, ανανέωσης και αναβάθμισης του εξοπλισμού, ο πρωθυπουργός και ο υπουργός εθνικής Αμυνας θα παρουσιάσουν στη Βουλή τον σχεδιασμό και τα μέτρα για την αναδιάρθρωση των Ενόπλων Δυνάμεων:

- Τις τροποποιήσεις που έγιναν ή δρομολογούνται για τη νέα οργάνωση της θητείας, ώστε να εξελιχθεί σε μια ολοκληρωμένη διαδικασία απόκτησης εκτεταμένων βασικών επιχειρησιακών γνώσεων αλλά και ανάπτυξης ειδικών δεξιοτήτων, που θα μπορούν να δίνουν πιστοποιημένη ειδικότητα. Οι αλλαγές επεκτείνονται και στη στολή και τον εξοπλισμό, ώστε να καλύπτονται οι σύγχρονες επιχειρησιακές ανάγκες και να γίνει η μετάβαση σε έναν σύγχρονο στρατό. Σε ένα δεύτερο επίπεδο και στο πλαίσιο αλλαγών στην εφεδρεία, θα αρχίσει να υλοποιείται και το πρόγραμμα εθελοντικής στράτευσης γυναικών.

- Τη νέα διάταξη των στρατοπέδων, η οποία γίνεται με επιχειρησιακά και όχι με γεωγραφικά κριτήρια. Το σχέδιο αναδιάρθρωσης περιλαμβάνει κλείσιμο στρατοπέδων και δημιουργία πολυδύναμων μονάδων με κεντρικό στόχο την αύξηση της μαχητικής ισχύος και τη βελτίωση του χρόνου αντίδρασης του στρατεύματος.

- Τη νέα οικονομική ενίσχυση που ανακοινώθηκε για τις Ενοπλες Δυνάμεις, όπου θα αναλυθεί η επιλογή να ανακοινωθεί τώρα, που σχετίζεται και με την επιδίωξη να παρακινηθούν περισσότεροι υποψήφιοι να επιλέξουν τις στρατιωτικές σχολές στο μηχανογραφικό για την εισαγωγή στα ΑΕΙ.

