Στην κακοκαιρία καθώς και στην προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης σε συνέντευξη που παραχώρησε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3.

«Ήδη από την Κυριακή είχαμε εκδώσει ένα δελτίο επικινδυνότητας όσον αφορά τη Δευτέρα, την Τρίτη και την Τετάρτη. Χθες πράγματι το φαινόμενο χτύπησε κυρίως τα νησιά της Πάρου και της Μυκόνου. Τις βραδινές ώρες κινήθηκε προς τα ανατολικότερα γι' αυτό και εκδώσαμε επίσης ένα 112 το οποίο είναι σε ισχύ για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου», τόνισε ο κ. Κεφαλογιάννης και προσέθεσε ότι επιπλέον εκδόθηκε 112 και για τα Δωδεκάνησα για τα οποία από σήμερα μέχρι και αύριο περίπου το μεσημέρι, όπως είπε, χρειάζεται να υπάρξει μια αυξημένη εγρήγορση όσον αφορά τους κατοίκους τους. Ακόμη σημείωσε ότι παραμένει σε ισχύ το 112 στην Κρήτη και επισήμανε: «Ήταν ένας συνδυασμός θυελλωδών ανέμων σε κάποιες συγκεκριμένες περιοχές αλλά κυρίως ήταν ο όγκος της βροχής ο οποίος έπεσε σε συγκεκριμένα σημεία και γι' αυτόν τον λόγο, επαναλαμβάνω, σε Κρήτη, Δωδεκάνησα και νησιά του Ανατολικού Αιγαίου παραμένει σε ισχύ το 112 και απαιτείται μια αυξημένη προσοχή».

Ερωτηθείς για τις καταστροφές σε Μύκονο και Πάρο σημείωσε πως δέχτηκαν γύρω στις 160 κλήσεις, 100 περίπου από τη Μύκονο και 60 από την Πάρο και συμπλήρωσε ότι υπάρχουν κάποιες καταστροφές, κυρίως σε αυτοκίνητα που παρασύρθηκαν στο νησί της Πάρου. «Αυτή τη στιγμή περιμένουμε την οριστικοποίηση της εικόνας προκειμένου να μας πουν οι τοπικές αρχές εάν υπάρχει και ανάγκη συνδρομής από το υπουργείο μας όσον αφορά σε σπίτια και επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο επίσημο αίτημα από τις τοπικές αρχές είτε της Πάρου ή της Μυκόνου ότι χρειάζεται συνδρομή από την πλευρά του υπουργείου. Επομένως δεν υπάρχει και εικόνα όσον αφορά τις ζημιές», είπε και προσέθεσε ότι από την Κυριακή το βράδυ είχε υπάρξει προειδοποίηση ενώ από χθες στις 13:30 εστάλη προειδοποιητικό 112 που εφιστούσε την προσοχή στις μετακινήσεις και όταν ξέσπασε το φαινόμενο εστάλη άλλο ένα 112 που απαγόρευε τις μετακινήσεις.

«Δηλαδή, οι κάτοικοι και κυρίως οι φορείς, δηλαδή οι τοπικές κοινωνίες και βεβαίως και η υπηρεσία ήταν ήδη σε εγρήγορση από την Κυριακή το βράδυ», τόνισε.

Παράλληλα ο κ. Κεφαλογιάννης κατέστησε σαφές ότι το 112 δεν ορίζεται από μία πολιτική απόφαση του υπουργού ή του υφυπουργού ή του γενικού γραμματέα αλλά κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου και με βάση τα επιστημονικά δεδομένα.

Αναφορικά με την προετοιμασία ενόψει αντιπυρικής περιόδου, τόνισε πως φέτος ξεκινούν την προσπάθεια αυτή με τον μεγαλύτερο ιστορικά αριθμό όσον αφορά το Σώμα της Πυροσβεστικής- 15.500 μόνιμους και 2.500 εποχικούς, ένα σύνολο, δηλαδή 18.000 ατόμων. «Πριν από τρία χρόνια, ο αντίστοιχος αριθμός ήταν περίπου 13.000 μόνιμοι και 2.500 εποχικοί, δηλαδή 15.500. Έχουμε μια αύξηση, περίπου, της τάξης του 20% τα τελευταία 3 χρόνια. Αυτό δείχνει, λοιπόν, μια συνεχή φροντίδα της πολιτείας να ενισχυθεί το Πυροσβεστικό Σώμα σε αριθμούς», είπε.

Παράλληλα, ο υπουργός ανέφερε ότι η χώρα μας διαθέτει τόσο τον εθνικό στόλο όσο και ενοικιαζόμενα μέσα. «Είναι 49 τα οποία νοικιάζουμε με βάση μια συμφωνία που έχουμε για πέντε χρόνια. Και, επίσης, είναι και ο εθνικός στόλος, που είναι κυρίως υπό την χρήση των Ενόπλων Δυνάμεων, τα Canadair, τα ελικόπτερα και ό,τι άλλο μπορεί να προσφερθεί», σημείωσε. Σε ερώτηση για το σύνολο των εναερίων μέσων που θα είναι διαθέσιμα φέτος το καλοκαίρι, ο υπουργός δήλωσε ότι, μαζί με τον εθνικό στόλο, ο συνολικός αριθμός θα υπερβεί τα 80. «Έχουμε αυξημένους αριθμούς στο προσωπικό και έναν καλό εναέριο στόλο αεροπλάνων και ελικοπτέρων. Και, επίσης, με το μεγάλο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, το οποίο τρέχει τα τελευταία χρόνια, θα αρχίσουμε να έχουμε και στόλο επίγειο σε μέσα τροχοφόρα. Επομένως, και εκεί θα υπάρχει μια επιπλέον ενίσχυση» ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας, παράλληλα, πως όταν μιλάμε για φυσικές καταστροφές, κανείς δεν περιμένει ότι δεν θα έχουμε και ζητήματα που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν και πως υποχρέωση της πολιτείας, είναι ο περιορισμός των καταστροφικών συνεπειών. «Πυρκαγιές θα υπάρχουν. Κανείς δεν έχει την αυταπάτη ότι δεν θα υπάρχουν πυρκαγιές. Το θέμα είναι να μην υπάρξουν ανθρώπινες απώλειες, να περιορίσουμε όσο γίνονται τις καταστροφές σε σπίτια, σε επιχειρήσεις και στο περιβάλλον και από κει και πέρα να έχουμε την καλή δυνατή προετοιμασία. Η προετοιμασία δεν σταματάει ποτέ. Όταν τελειώσει η αντιπυρική περίοδος συνεχίζεται και πάλι», σημείωσε.

Για τους εποχικούς πυροσβέστες, ο υπουργός υπογράμμισε: «Ο διαγωνισμός αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα. Για την ακρίβεια βγήκε στον αέρα το προηγούμενο Σάββατο. Ήδη σήμερα έχουμε τους προσωρινούς πίνακες. Για τις 2.500 θέσεις αυτή τη στιγμή οι αιτήσεις είναι 7.400. Στόχος είναι να ολοκληρωθεί τάχιστα έτσι ώστε το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου να είναι όλοι στις θέσεις τους, δηλαδή να έχουν υπογράψει τις συμβάσεις τους, να περάσουν μία γρήγορη διαδικασία όσον αφορά την εκπαίδευσή τους έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι στην αντιπυρική περίοδο. Πολλοί από αυτούς βεβαίως ούτως ή άλλως θα έχουν την εμπειρία ως παλαιότεροι εποχικοί γιατί διαθέτουν μια έξτρα μοριοδότηση, δέκα μορίων, ανά αντιπυρική περίοδο». Αναφερόμενος στα όρια ηλικίας επεσήμανε πως, «υπάρχουν δύο όρια ηλικίας. Όσον αφορά τους λεγόμενους μάχιμους είναι τα 40 χρόνια και όσον αφορά τους οδηγούς είναι τα 50 χρόνια. Μέχρι πέρυσι ήταν 45 χρόνια για τους οδηγούς. Αυξήθηκε στα 50 έτσι ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε από τη δεξαμενή των έμπειρων εποχικών περισσότερα άτομα. Επίσης, πρώτη φορά για φέτος και για τα επόμενα 5 χρόνια κάνουμε και κάτι το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι το ορθό. Αντί για 6 μήνες αυτούς τους ανθρώπους που είναι πολυτιμότατοι θα τους προσλάβουμε για 8 μήνες. Από αρχές Απριλίου μέχρι τέλη Νοεμβρίου αυτοί οι άνθρωποι θα είναι στη δύναμη της Πυροσβεστικής».

Σχετικά με τις διαμαρτυρίες που υπάρχουν ανέφερε πως «αυτοί οι άνθρωποι έχουν μια αγωνία γιατί όταν γίνεται μια νέα προκήρυξη κάποιοι θα μείνουν εκτός με βάση την μοριοδότηση. Εγώ συνάντησα τα σωματεία τους ήδη την Παρασκευή. Νομίζω κάναμε μια πολύ ειλικρινή συζήτηση με τα νέα δεδομένα ούτως ή άλλως και εγώ ως νέος Υπουργός βρήκα μια κατάσταση και προσπαθώ αυτή τη στιγμή να κάνω μια διαχείριση επί υπαρκτών δεδομένων. Θεωρώ ότι η προκήρυξη προχωράει καλά με την έννοια ότι τρέχουμε γρήγορα να είμαστε ακριβώς την ώρα μας και στην θέση τους οι συγκεκριμένοι πολύτιμοι συνεργάτες της Πυροσβεστικής και από εκεί και πέρα αν μπορούμε να βρούμε κάποιους εναλλακτικούς τρόπους απορρόφησης, εγώ είμαι πολύ ανοιχτός σε αυτό. Αλλά η προκήρυξη αυτή θα προχωρήσει. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να πούμε ότι την τορπιλίζουμε και νομίζω ότι θα έχουμε μια πολύ καλή εξέλιξη συνολικά».

Για τους επιτυχόντες είπε πως, «αναρτήθηκε σε όλες τις υπηρεσίες της χώρας ο προσωρινός πίνακας επιτυχόντων. Για το επόμενο δεκαήμερο θα είναι οι ενστάσεις, επομένως μετά που θα τελειώσει αυτός ο κύκλος θα κληθούν να περάσουν από τις υγειονομικές επιτροπές, θα είναι τα αθλήματα και επαναλαμβάνω, ο στόχος είναι το πρώτο δεκαήμερο του Μαΐου να έχουν υπογραφεί οι συμβάσεις. Καταλαβαίνετε πόσο γρήγορα τρέχουμε αυτή την προκήρυξη, δηλαδή στην ουσία μέσα σε 30-40 μέρες, σε μια πρωτόγνωρη διαδικασία για τα ελληνικά δεδομένα, έτσι ώστε να έχουμε αυτούς τους ανθρώπους στη θέση τους. Να πω όμως και κάτι άλλο πολύ σημαντικό. Η δεξαμενή αυτών των 2.500 εποχικών των περσινών, είναι διαφορετική με αυτούς που ήταν πριν από 5 χρόνια, γιατί από τους αρχικούς 2.500 εποχικούς που ξεκίνησαν το 2019 και το 2020, ήδη οι 1.150 έχουν απορροφηθεί από το Πυροσβεστικό Σώμα στις λεγόμενες ΕΜΟΔΕ που είναι οι δασοκομάντος, άρα έχουν μονιμοποιηθεί και στη θέση τους μπήκαν μετά οι επιλαχόντες. Γι' αυτό και υπήρξε η ανάγκη για μια νέα προκήρυξη. 'Αρα ήδη έχουμε απορροφήσει 1.150 άτομα ως μόνιμους στο Σώμα. Φέτος θα απορροφηθούν και άλλοι 300 συν 150, 450 άτομα. Επομένως, έχουμε και από τους αρχικούς εποχικούς γύρω στα 1.600 άτομα απορροφημένους μέσα στο Σώμα».

Για το ενδεχόμενο μισθολογικών αυξήσεων στους Πυροσβέστες, ο κ. Κεφαλογιάννης δήλωσε πως αυτά τα ζητήματα αποτελούν κεντρική κυβερνητική απόφαση και συγκεκριμένα του πρωθυπουργού και όχι ενός εκάστου υπουργού. «Αν με ρωτάτε και με την προηγούμενη μου ιδιότητα ως υφυπουργός Εθνικής 'Αμυνας, οι αυξήσεις οποίες ορθότατα δόθηκαν αυτή τη στιγμή στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων προήλθαν κυρίως από μια πολύμηνη εργασία την οποία είχαμε κάνει μέσα στο υπουργείο. Εξοικονομήθηκαν χρήματα στον ήδη υπάρχοντα προϋπολογισμό και δόθηκε η δυνατότητα να ανακοινωθούν οι αυξήσεις. Σε κάθε περίπτωση βούληση συνολικά της κυβέρνησης είναι άτομα όπως είναι οι ένστολοι που πραγματικά διακινδυνεύουν τη ζωή τους κάθε μέρα για να σώζουν ζωές και περιουσίες να έχουν και την αντίστοιχη επιβράβευση», είπε.

Ερωτηθείς για την κατάσταση στη Σαντορίνη ο υπουργός ανέφερε ότι «βρίσκεται σε ισχύ μέχρι τέλη Απριλίου μια ΚΥΑ, που απαγορεύει πράγματι την πρόσβαση και τις εργασίες σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού». Όπως είπε, στις 21 Μαρτίου συνεδρίασαν οι δύο επιτροπές, όπου κατέληξαν σε μια σειρά από συμπεράσματα, τα οποία υιοθέτησαν στο 100% ενώ υπογράμμισε ότι οι εκτιμήσεις των επιστημόνων δείχνουν μια ύφεση στην σεισμική δραστηριότητα, χωρίς ωστόσο να μπορεί να αποκλειστεί τις επόμενες ημέρες και ένας σεισμός μεγαλύτερος από αυτό που βλέπουμε το τελευταίο δίμηνο. Σε κάθε περίπτωση, όπως τόνισε, οι συνθήκες επιτρέπουν την επαναφορά των εγκαταστάσεων και των υποδομών στην συνήθη λειτουργία τους. «Μέχρι τέλος Απριλίου θα γίνει μια επανεκτίμηση του κινδύνου για να πούμε εκ των πραγμάτων αν μπορούμε να ανοίξουμε αυτούς τους χώρους που αυτή τη στιγμή είναι σε απαγόρευση. Στο μεταξύ αυτή τη στιγμή γίνονται εργασίες σε διάφορα πρανή του νησιού μάλιστα συνεδριάσαμε και με τον κύριο Παπαθανάση προκειμένου να υπάρξει μια επιπλέον χρηματοδότηση προς την περιφέρεια και τον δήμο», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.