Ένοπλες Δυνάμεις: Νέο μισθολόγιο - Αυξήσεις για ενστόλους

Από το Παρίσι, όπου πήρε μέρος στη Σύνοδο Κορυφής για την Ουκρανία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξήγγειλε αυξήσεις στο μισθολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων, οι οποίες αναμένεται να ανακοινωθούν την Παρασκευή από τον Νίκο Δένδια.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, καταρχάς υπάρχουν τα 30 ευρώ από τον κατώτατο μισθό που περνούν σε όλους με βάση το νέο μισθολόγιο, υπάρχει επίσης το επίδομα επικινδυνότητας που θα δουν από την 1η Ιουλίου όλοι οι ένστολοι -ανεξαρτήτως πού υπηρετούν- στον μισθό τους, ενώ συγκεκριμένα για τις Ένοπλες Δυνάμεις τα χρήματα που εξοικονομήθηκαν από τη νέα διάταξη δυνάμεων, από τον εξορθολογισμό που έγινε το προηγούμενο διάστημα από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα περάσουν σε μόνιμες αυξήσεις στους μισθούς των μελών των Ε.Δ. Μάλιστα, αυτές οι αυξήσεις θα είναι ανάλογες του βαθμού που θα έχουν οι άνδρες και οι γυναίκες των Ε.Δ.



Τις λεπτομέρειες αναμένεται να ανακοινώσει το πρωί της Παρασκευής ο υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας μαζί με το νέο βαθμολόγιο.

Η δήλωση Μητσοτάκη από το Παρίσι

«Θα έχουμε όμως τη δυνατότητα και τις αμέσως επόμενες μέρες να παρουσιάσουμε μια σημαντική πρωτοβουλία και αυτή δεν είναι άλλη από το νέο μισθολόγιο και το νέο βαθμολόγιο των Ενόπλων Δυνάμεων. Τις σχετικές ανακοινώσεις θα τις κάνει τις αμέσως επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός. Αυτό το οποίο εγώ μπορώ να πω είναι ότι σε συμφωνία με το Υπουργείο Οικονομικών θα είμαστε σε θέση να δώσουμε νέες σημαντικές αυξήσεις στους ένστολους μας. Αυξήσεις οι οποίες σε μεγάλο βαθμό χρηματοδοτούνται από τις εξοικονομήσεις οι οποίες έγιναν από το ίδιο το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας στα πλαίσια της νέας δομής των δυνάμεων.

»Δεν αρκεί μόνο να αγοράζουμε τα πιο σύγχρονα όπλα και να δίνουμε στις Ένοπλες Δυνάμεις μας πρόσβαση στον πιο σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό. Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων αμείβονται κατάλληλα, έτσι ώστε να μπορέσουμε να προσελκύσουμε και νέα παιδιά στις Ένοπλες Δυνάμεις. Και προφανώς, μια συνολική αναμόρφωση του μισθολογίου και του βαθμολογίου κινούνται ακριβώς σε αυτή την κατεύθυνση. Αλλά δεν θα πω εγώ περισσότερα σήμερα, θα περιμένετε τις λεπτομερείς ανακοινώσεις του Υπουργού τις επόμενες ημέρες».

Πηγή: skai.gr

