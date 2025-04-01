Με σκωπτικό τρόπο σχολιάζει ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ, Διονύσης Καλαματιανός, την ανακοίνωση των ξένων πανεπιστημίων που έκαναν αίτηση με βάση τον Νόμο για τα ιδιωτικά ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ρωτώντας: «Πού είναι το Harvard και το Yale;».

Συγκεκριμένα αναφέρει: «Τεράστια επιτυχία! Όλα είναι πανεπιστήμια που ήδη συνεργάζονται με κολέγια στην Ελλάδα εδώ και πολλά χρόνια, από την Αγγλία, ένα από τη Γαλλία και κανένα από τις ΗΠΑ! Κανένα Ηarvard και κανένα Yale, λοιπόν. Ποιο ήταν το αφήγημα της κυβέρνησης; Ότι, δήθεν, τα διεθνώς φημισμένα πανεπιστημιακά ιδρύματα θα "τρέξουν" για να ιδρύσουν παραρτήματα στην Ελλάδα. Εκ του αποτελέσματος, προφανώς, αυτό δεν συνέβη ποτέ. Αντίθετα, με αφορμή τον Νόμο, τα πανεπιστήμια που ήδη συνεργάζονταν με κολέγια, δίνουν χείρα βοηθείας σε αυτά τα κολέγια, ώστε να αναβαθμιστούν σε "πανεπιστήμια"».

Γενικεύοντας ο κ. Καλαματιανός σημειώνει: «Μετά τις καταργήσεις Πανεπιστημιακών Τμημάτων, την εφαρμογή της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής, την υποστελέχωση και υποχρηματοδότηση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τώρα, δρομολογείται η "βάπτιση" κολεγίων σε "πανεπιστήμια"».

Ακολούθως ρωτά: «'Αραγε, τί έχει να πει η κυβέρνηση και ο τότε υπουργός Παιδείας που επαναλάμβανε "περιμένετε και θα δείτε"; Και γιατί η σημερινή υπουργός Παιδείας δηλώνει πανηγυρικά ότι "πανεπιστήμια από το εξωτερικό εκδήλωσαν επίσημα το ενδιαφέρον τους να εγκατασταθούν στη χώρα μας"; Αυτά, δεν βρίσκονται εδώ και χρόνια στην Ελλάδα και δεν συνεργάζονται με κολέγια;».

Σημειώνει ακόμη: «έχει ενδιαφέρον ότι γνωστά πανεπιστήμια του εξωτερικού ζήτησαν συνεργασίες για μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών με ελληνικά Δημόσια Πανεπιστήμια, με νομοθεσία που ήδη υπήρχε από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ! Ας εγκαταλείψει, λοιπόν, η κυβέρνηση τη ρητορική της για την κατάργηση του 'Αρθρου 16, και ας αποφασίσει την ουσιαστική ενίσχυση των Δημόσιων Πανεπιστημίων.Η Παιδεία είναι και πρέπει να παραμείνει κοινωνικό αγαθό. Και για αυτό θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.