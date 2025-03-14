Τουρκία: Αναφορές στα προγράμματα της Αθήνας για F-35, φρεγάτες, υποβρύχια

Ανησυχία προκαλεί στην Τουρκία το μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα της κυβέρνησης Μητσοτάκη από το 2020 και έπειτα (φρεγάτες Belharra, αγορές και εκσυγχρονισμός F-16, μαχητικά Rafale), αλλά και η συνεργασία με το Ισραήλ.

Τώρα το νέο μεγάλο εξοπλιστικό πρόγραμμα, με ένα ποσό άνω των 25 δισ. ευρώ, μεταξύ άλλων για εκσυγχρονισμό φρεγατών, αγορά υποβρυχίων και την αντιαεροπορική «Ασπίδα του Αχιλλέα» προκαλεί μεγάλη εντύπωση στη γείτονα μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης, τονίζοντας ότι οι Τούρκοι αναρωτιούνται γιατί ο «Έλληνας φορολογούμενος θα πρέπει να πληρώνει τoν λογαριασμό». Από την άλλη πλευρά όμως, οι Τούρκοι «τρέχουν» τα δικά τους εξοπλιστικά προγράμματα.

Το θέμα των εξοπλισμών έθεσε ο παρουσιαστής του τουρκικού δικτύου Haber Global.

«Η Ελλάδα μέχρι το 2036 θα δαπανήσει 25 δισεκατομμύρια ευρώ! Σχεδιάζει να αγοράσει 4 νέα υποβρύχια. Ενώ εμείς ναυπηγούμε τα υποβρύχια μας».

»Η Ελλάδα σχεδιάζει να αγοράσει μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δορυφόρους Η Τουρκία όμως παράγει δικά της μη επανδρωμένα αεροσκάφη και δορυφόρο. Η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει τα F-16 όπως θέλει να κάνει και η Τουρκία. Μέρος του ποσού αυτού θα δαπανηθεί στον ᾽᾽Ασπίδα του Αχιλλέα᾽᾽που θα είναι ένα αντιαεροπορικό σύστημα που θα στοχεύει και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Όπως θα αγοράσουν και 20 F-35 τα οποία είναι αμερικανικής κατασκευής».

»Να αναφέρουμε πως η Ελλάδα θα εκσυγχρονίσει τις 4 φρεγάτες MEKO όπως και θα αναβαθμίσει τα υπόλοιπα F-16 σε επίπεδο Viper. Επίσης σχεδιάζει να προμηθευτεί συστήματα πυροβολικού μεγάλου βεληνεκούς. Και οι πληροφορίες αναφέρουν πως όλα θα εγκατασταθούν με τρόπο που θα προστατευθούν τα νησιά και η βορειοδυτική περιοχή της χώρας».

