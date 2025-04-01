Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε την Τρίτη να επιτραπεί στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε εκείνες που συνορεύουν με τη Ρωσία, να χρησιμοποιήσουν τα χρήματα που λαμβάνουν από τον προϋπολογισμό της ΕΕ για την ενίσχυση των αμυντικών τους ικανοτήτων.

Η πρόταση αφορά 392 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία η ΕΕ δαπανά συνήθως στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής για την εξισορρόπηση των συνθηκών διαβίωσης σε όλη την Ένωση, και τα οποία τώρα μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας.

Η ανακατεύθυνση ορισμένων κονδυλίων συνοχής προς την άμυνα θα είναι εθελοντική για κάθε κυβέρνηση, επομένως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί ο αντίκτυπος στη συνολική αμυντική προσπάθεια της ΕΕ.

Ωστόσο, τα χρήματα αυτά θα προστεθούν στα 150 δισεκατομμύρια ευρώ κοινού δανεισμού που σχεδιάζει η ΕΕ για αμυντικές δαπάνες, καθώς και σε μια πρωτοβουλία που εξαιρεί τις αμυντικές δαπάνες από τα ετήσια όρια καθαρών κρατικών δαπανών της ΕΕ.

Η Επιτροπή έχει εκτιμήσει ότι η εξαίρεση αυτή θα αποφέρει επιπλέον δαπάνες ύψους 650 δισεκατομμυρίων ευρώ σε διάστημα τεσσάρων ετών.

Κανονικά, οι χώρες της ΕΕ πρέπει να μοιράζονται το κόστος ενός έργου που χρηματοδοτείται από κονδύλια συνοχής της ΕΕ. Σύμφωνα με τη νέα πρόταση, οι επενδύσεις στην άμυνα θα επωφελούνται από την εφάπαξ προχρηματοδότηση 30% το 2026 και από τη δυνατότητα η ΕΕ να καλύψει το σύνολο του κόστους του έργου.

Δεδομένου ότι οι συνθήκες της ΕΕ απαγορεύουν τη χρηματοδότηση στρατιωτικών δαπανών απευθείας από τον προϋπολογισμό της, τα χρήματα θα διατεθούν σε έργα διπλής χρήσης, πολιτικής και στρατιωτικής, όπως η ενίσχυση δρόμων και γεφυρών για τη διέλευση αρμάτων μάχης.

Τα κονδύλια του προϋπολογισμού της ΕΕ θα μπορούσαν επίσης να δαπανηθούν για πολιτικά καταφύγια, την προστασία κρίσιμων υποδομών, εγκαταστάσεις παραγωγής αμυντικού εξοπλισμού και την εκπαίδευση εργαζομένων.

«Η σημερινή πρόταση θα επιτρέψει περαιτέρω στα κράτη-μέλη και τις περιφέρειες να αξιοποιήσουν τη διαθέσιμη χρηματοδότηση για την ενίσχυση των παραγωγικών ικανοτήτων στον αμυντικό τομέα», ανέφερε η Επιτροπή σε ανακοίνωσή της.

Η πρόταση θα χρειαστεί την έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των κυβερνήσεων της ΕΕ προκειμένου να τεθεί σε ισχύ στις αρχές του 2026.

