Τασούλας: Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν στα χέρια τους την ασφάλεια και την ελευθερία του ελληνικού λαού

«Οι Ένοπλες Δυνάμεις έχουν στα χέρια τους ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει ο λαός μας. Έχουν στα χέρια τους την ασφάλεια και την ελευθερία του. Και έχουν πετύχει οι Ένοπλες Δυνάμεις, να νιώθει ο ελληνικός λαός ότι η ασφάλεια και η ελευθερία του είναι σε καλά χέρια».

Αυτό τόνισε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας κατά τη σημερινή του επίσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας διατυπώνοντας την ειλικρινή, βαθιά του εκτίμηση αλλά και την εμπιστοσύνη της Πολιτείας και του ίδιου προσωπικά προς τις Ένοπλες Δυνάμεις.

«Βρίσκομαι», είπε, «στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας τηρώντας το καθήκον της θεσμικής επικοινωνίας του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις. Οι σχέσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας με τις Ένοπλες Δυνάμεις συνταγματικά είναι άρρηκτες».

«Η προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας και της εθνικής κυριαρχίας με ό,τι αυτές οι βαρυσήμαντες έννοιες συνεπάγονται είναι η πιο υψηλή αποστολή στην Πολιτεία, στο Κράτος» συμπλήρωσε.

Ξεκαθάρισε ότι ο ελληνικός λαός νιώθοντας ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις «επιτελούν την αποστολή τους» μπορεί «απερίσπαστος από την έγνοια για την ασφάλεια και την ελευθερία του, να επιδίδεται στις ειρηνικές του επιδιώξεις και στις δικές του φιλοδοξίες: Να πλάθει, δηλαδή, το μύθο της ζωής του ελεύθερος από το άγχος της απειλής».

Αναφερόμενος στις αλλαγές στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας, επισήμανε ότι «οι καιροί καλπάζουν και δίπλα στην προετοιμασία, δίπλα στην εγρήγορση, δίπλα στο φρόνημα, δίπλα στο αποτρεπτικόν, οικοδομείται και μια νέα αρετή: η αρετή της γρήγορης προσαρμοστικότητας».

«Η Ευρώπη», συνέχισε, «προσαρμόζεται γρήγορα για τις δικές της συνήθειες σε αυτούς τους νέους ρυθμούς. Έχει πλέον μια Λευκή Βίβλο για την Άμυνα και διαθέτει δισεκατομμύρια πόρους για την Άμυνα και τη διαμόρφωση μιας στρατηγικής αυτονομίας. Και η Ελλάδα ως κράτος - μέλος της Ευρώπης μετέχει σε αυτές τις αλλαγές στάσεως, στην ευρωπαϊκή αφύπνιση σε σχέση με την Άμυνα».

«Έχουμε», υπογράμμισε, «Ένοπλες Δυνάμεις που προσαρμόζονται στη νέα πραγματικότητα και στα τρία Όπλα» και έχουμε Ένοπλες Δυνάμεις «που μεριμνούν για την πατρίδα αλλά και οι ίδιες - και διά της Πολιτείας - μεριμνούν διά τους μεριμνούντες».

«Δεν μπορεί η Πολιτεία να είναι άφροντις για αυτούς οι οποίοι υπερασπίζονται τα σύνορά μας» ξεκαθάρισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, καλωσορίζοντας τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ανέφερε: «Η παρουσία σας σήμερα στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποτυπώνει το στενό δεσμό της Πολιτείας με τις Ένοπλες Δυνάμεις της πατρίδας».

«Οι ανακατατάξεις», ανέλυσε ο υπουργός, «στην παγκόσμια αρχιτεκτονική ασφάλειας έχουν λάβει διαστάσεις ιστορικότητας», ενώ πρόσθεσε: «Οι προσκλήσεις ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή μας είναι τεράστιες» και οι συνθήκες «επιτείνουν τα ήδη υπάρχοντα ζητήματα ασφάλειας της πατρίδας μας».

«Με την Ατζέντα 2030 έχουμε δημιουργήσει ένα καινούργιο Δόγμα Αποτροπής» επισήμανε ο κ. Δένδιας, ενώ υπενθύμισε ότι δρομολογούνται μεταρρυθμίσεις σε όλους τους τομείς των Ενόπλων Δυνάμεων. «Η νέα στρατηγική για την ασφάλεια θα αναβαθμίσει συνολικά τις δυνατότητές μας για τις δεκαετίες που έρχονται» είπε χαρακτηριστικά.

«Πρόκειται», συμπλήρωσε, «για μια νέα φιλοσοφία που ενσωματώνει την καινοτομία, αναδιαμορφώνει τις επιχειρησιακές δομές και θωρακίζει τις Ένοπλες Δυνάμεις με νέα προηγμένα μέσα σε πεδία που μέχρι πρότινος δεν υφίσταντο καν».

Επανέλαβε, δε, ότι η Ατζέντα 2030 δεν είναι μια «απλή μεταρρύθμιση» αλλά μια «συνθήκη επιβίωσης» που πρέπει να υλοποιηθεί «εάν είναι δυνατόν χθες».

Υπογράμμισε, ακόμη, ότι υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τις συνθήκες που αφορούν το προσωπικό που υπηρετεί στις Ένοπλες Δυνάμεις ώστε να μπορούν «να προσελκύσουν στις τάξεις τους, τους καλύτερους των Ελλήνων».

«Το στεγαστικό πρόγραμμα που υλοποιούμε με χίλιες κατοικίες ανά έτος μέχρι το 2030 είναι μια πρόοδος αλλά δεν αρκεί. Πρέπει να ασχοληθούμε με το στενό πυρήνα των απολαβών των στελεχών μας. Πρέπει να εκσυγχρονιστούμε και σε αυτό. Η συνολική μεταρρύθμιση συνιστά τη θεσμική μας υποχρέωση έναντι της Ιστορίας μας και της επιβίωσής μας για μια Ελλάδα δυνατή, ισχυρή και κυρίαρχη» κατέληξε ο κ. Δένδιας.

Ακολούθησε ενημέρωση του Προέδρου της Δημοκρατίας από την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ενώ μετά το τέλος της ενημέρωσης, ο Κωνσταντίνος Τασούλας είχε τη δυνατότητα να επικοινωνήσει με μονάδες και φυλάκια των Ενόπλων Δυνάμεων.

Συγκεκριμένα, επικοινώνησε με το επιτηρητικό φυλάκιο Φαρμακονησίου και ενημερώθηκε για τις μεταναστευτικές ροές, λαμβάνοντας τη διαβεβαίωση ότι η διαχείρισή τους γίνεται με επαγγελματισμό από τα στελέχη του Στρατού Ξηράς.

Επικοινώνησε, επίσης, με τον κυβερνήτη της φρεγάτας «Ύδρα» που συμμετέχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση «Ασπίδες» και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της επιχείρησης και τις καθημερινές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού.

Τέλος, επικοινώνησε με την 133 Σμηναρχία Μάχης στο Καστέλι Κρήτης όπου σταθμεύουν μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας που βρίσκονται σε υπηρεσία αυξημένης ετοιμότητας Readiness. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώθηκε για το γεγονός ότι οι παραβάσεις και παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου έχουν μειωθεί αισθητά το τελευταίο διάστημα, ενώ έλαβε τις διαβεβαιώσεις ότι οι πιλότοι της Πολεμικής Αεροπορίας παραμένουν σε επαγρύπνηση και είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν οποιαδήποτε στιγμή σε οτιδήποτε απαιτηθεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

