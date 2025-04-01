Π. Μαρινάκης: Προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι όλο και περισσότερες μειώσεις φόρων

«Είναι τόσες πολλές οι ανάγκες της κοινωνίας, τόσο πολύ μεγάλη ανάγκη στήριξης των πολιτών, λόγω και της εισαγόμενης, αλλά πρωτοφανούς ακρίβειας των τελευταίων ετών, που δεν θα μπορούσε η Κυβέρνηση να περιοριστεί στην παραδοσιακή μέθοδο ανακοινώσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Χρειάζεται όλο και πιο συχνά, μακάρι και κάτι παραπάνω από μία φορά το μήνα, να έχουμε μία θετική είδηση - κάθε εβδομάδα θα έλεγα εγώ - που να αφορά τους πολίτες, είτε με μειώσεις φόρων είτε με συγκεκριμένα μέτρα όπως για τους ένστολους, συνολικά για τους ένστολους, είτε με ειδήσεις όπως η σημερινή, για τον εξωδικαστικό μηχανισμό», δήλωσε σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ ο Παύλος Μαρινάκης.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε πως βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης με άξονα τη ΔΕΘ είναι όλο και περισσότερες, σύμφωνα με τα δημοσιονομικά δεδομένα, μειώσεις φόρων.

Ο κ. Μαρινάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση δεν σχεδιάζει την επαναφορά 13ου μισθού ή 13ης σύνταξης, ενώ, μεταξύ άλλων, υπογράμμισε τη μείωση της ανεργίας και τη δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στη νέα αύξηση του κατώτατου μισθού, αλλά και στην επιδίωξη της κυβέρνησης να αυξηθεί το ποσοστό των εργαζομένων που αμείβονται με πάνω από 1.000 ευρώ.

Ειδικότερα επισήμανε ότι η κυβέρνηση έχει μειώσει την ανεργία από το 36% στο 17% για τους νέους και από 22% στο 11% για τις γυναίκες.

Παράλληλα, αναγνώρισε την υψηλή ακρίβεια επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση έχει χρηματοδοτήσει τις αυξήσεις του ρεύματος με 13 δισ. ευρώ, ενώ παρατηρείται μείωση τιμών.

«Δεν κρύβουμε την αλήθεια, αλλά δεν μηδενίζουμε κιόλας. Έχουμε λοιπόν τον δεύτερο χαμηλότερο πληθωρισμό τροφίμων στην Ευρώπη και τον μήνα που μας έρχεται θα έχουμε, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία λιανικής, 25% μείωση της λιανικής τιμής του ρεύματος στο βασικό πάροχο…», σημείωσε.

Σχετικά με την υπόθεση των Τεμπών τόνισε πως η κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός έχουν πει από την πρώτη στιγμή «όλα στη δικαιοσύνη» και επιτέθηκε στην αντιπολίτευση.

«Η αντιπολίτευση που έχει βγάλει δεν ξέρω κι εγώ πόσες ανακοινώσεις τον τελευταίο μήνα, αφωνία. Καμία ανακοίνωση. Βγήκε στο φως της δημοσιότητας ένα πόρισμα το οποίο είναι από Βρετανό πραγματογνώμονα και δεν δικαιώνει τις θέσεις της αντιπολίτευσης και δικαιώνει αυτό το οποίο λέμε εμείς ως ισχυρισμό. Μένει να δούμε η δικαιοσύνη τι θα πει», ανέφερε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

