Χαρδαλιάς: Οριστικό τέλος στο πρόβλημα υδροδότησης της Κινέτας

Μόνιμη λύση στο χρόνιο πρόβλημα της υδροδότησης της Κινέτας δρομολογεί η απόφαση του περιφερειάρχη Αττικής, Νίκου Χαρδαλιά, για την ολοκλήρωση της κατασκευής του αγωγού της ΕΥΔΑΠ στην περιοχή - έργο το οποίο εντάσσεται στο Πρόγραμμα «Αττική 2021 - 2027».

«Πιστοί στις δεσμεύσεις μας, δίνουμε λύση στα προβλήματα που ταλαιπωρούν για χρόνια τους πολίτες, με ένα ακόμη μεγάλο έργο υποδομής που θα ανακουφίσει χιλιάδες κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής. Είναι αδιανόητο στην εποχή μας, συμπολίτες μας να μην έχουν πρόσβαση στην παροχή κατάλληλου, ποιοτικού πόσιμου νερού. Και αυτό τελειώνει σήμερα», δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής. Και πρόσθεσε: «Έχουμε ξεκαθαρίσει εξαρχής ότι κανένας δεν πρόκειται να μένει μόνος. Καμία περιοχή της Αττικής δεν πρόκειται να μείνει χωρίς μέριμνα εκ μέρους της Περιφέρειας. Πάντοτε θα αναζητούμε τις προσφορότερες λύσεις, όπως κάνουμε και σήμερα πράξη με το έργο της υδροδότησης του οικισμού Κινέτας - Μεγάρων».

Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 6,4 εκατ. ευρώ και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού μεταφοράς νερού της ΕΥΔΑΠ, συνολικού μήκους 15χλμ., από τα Μέγαρα στην Κινέτα, καθώς και την κατασκευή νέας κεντρικής δεξαμενής -με δύο θαλάμους- χωρητικότητας 3.000m3, επιλύοντας το χρόνιο πρόβλημα της ακαταλληλότητας του νερού που αντιμετώπιζαν περισσότεροι από 21.000 κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής.

Κατόπιν πρωτοβουλίας του περιφερειάρχη Αττικής, την επόμενη εβδομάδα θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη με τους ιθύνοντες της ΕΥΔΑΠ, ενώ το έργο θα έχει δημοπρατηθεί έως το τέλος Ιουνίου.

