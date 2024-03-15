Με θεσμικούς εκπροσώπους αγροτικών φορέων συναντήθηκε σημερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης ο οποίος επισήμανε την δρομολόγηση της νομοθετικής ρύθμισης «σχετικά με τη δέσμευση που είχαμε αναλάβει να μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλό ηλεκτρικό ρεύμα σε αγρότες κτηνοτρόφους σε ορίζονται 10ετιας».

Συγκεκριμένα, όπως ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εισήγησή του «δρομολογήθηκε η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με την δέσμευση την οποία είχαμε πάρει να μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλότερο ηλεκτρικό ρεύμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας σε οριζόντια δεκαετίας. Είναι μία σημαντική παρέμβαση η οποία αν μη τι άλλο εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για έναν σημαντικό συντελεστή κόστους για πολλούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους. Το δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω είναι ότι σε τρεις μήνες από τώρα θα έχουμε ευρωεκλογές και ένα από τα σημαντικά ζητήματα το οποίο θα κληθούμε να συζητήσουμε στις ευρωεκλογές είναι είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα με την κοινή αγροτική πολιτική».

«Η άποψη η δικιά μας είναι πολύ σαφής και διατυπωμένη, εκεί που χρειάζονται παρεμβάσεις στην κοινή αγροτική πολιτική και άμεσες παρεμβάσεις γι’ αυτό και η κυβέρνηση κατέθεσε μια σειρά από σκέψεις στο συμβούλιο υπουργών για μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα εργαλεία της ΚΑΠ» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ωστόσο, όπως είπε «ενδεχομένως θα χρειαστεί και μία πιο ουσιαστική μεσομακροπρόθεσμη συζήτηση η οποία πιθανώς να φτάσει και στο δικό μας το επίπεδο και την ταχύτητα με την οποία υλοποιούμε την πράσινη μετάβαση δεσμεύσεις και τι σημαίνει αυτό για τις μέρες και τις υποχρεώσεις των αγροτών μας το κτηνοτρόφων μας την επόμενη και την μεθεπόμενη» κατέληξε ο πρωθυπουργός.

Ακολουθεί η εισαγωγική τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Όπως βλέπετε, οι συναντήσεις και οι συσκέψεις για τα ζητήματα που αφορούν τον πρωτογενή τομέα, και ειδικά τα θέματα της Θεσσαλίας, είναι συχνές και θέλαμε να δώσουμε συνέχεια στην προηγούμενη συζήτησή μας για να συζητήσουμε λίγο πιο αναλυτικά και να ακούσουμε τις απόψεις των θεσμικών εκπροσώπων του πρωτογενούς τομέα.

Όπως είστε συγκεντρωμένες και συγκεντρωμένοι σήμερα σε αυτό το τραπέζι, δεν θα επαναλάβω εισαγωγικά αυτά τα οποία είπαμε και την προηγούμενη φορά, να σταθώ μόνο σε δύο σημεία τα οποία νομίζω ότι έχουν ένα ενδιαφέρον και χάριν της επικαιρότητας: δρομολογήθηκε η νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη δέσμευση την οποία είχαμε αναλάβει να μπορούμε να προσφέρουμε χαμηλού κόστους ηλεκτρικό ρεύμα στους αγρότες και στους κτηνοτρόφους μας σε ορίζοντα δεκαετίας. Είναι μία σημαντική παρέμβαση η οποία, αν μη τι άλλο, εξασφαλίζει προβλεψιμότητα για έναν σημαντικό συντελεστή κόστους για πολλούς από τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους μας.

Tο δεύτερο το οποίο θέλω να τονίσω και νομίζω ότι είναι και επίκαιρο: λαμβάνοντας υπόψιν το πού βρισκόμαστε στον ευρύτερο εκλογικό κύκλο, σε τρεις μήνες από τώρα, κάτι λιγότερο από τρεις μήνες, θα έχουμε ευρωεκλογές και ένα από τα σημαντικά ζητήματα τα οποία θα κληθούμε να συζητήσουμε στις ευρωεκλογές θα είναι τι θα γίνει την επόμενη μέρα με την Κοινή Αγροτική Πολιτική.

Η άποψη η δική μας είναι πολύ σαφής και διατυπωμένη και σε επίπεδο Υπουργού: χρειάζονται παρεμβάσεις στην Κοινή Αγροτική Πολιτική και άμεσες παρεμβάσεις. Ήδη, το Υπουργείο έχει καταθέσει μία σειρά από σκέψεις στο Συμβούλιο Υπουργών σχετικά με τη μείωση της γραφειοκρατίας και τη μεγαλύτερη ευελιξία ως προς τα εργαλεία της ΚΑΠ.

Αλλά ενδεχομένως θα χρειαστεί και μια πιο ουσιαστική μεσομακροπρόθεσμη συζήτηση, η οποία πιθανώς να φτάσει και στο δικό μας το επίπεδο, για την ταχύτητα με την οποία υλοποιούμε την πράσινη μετάβαση και τι σημαίνει αυτό για τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις των αγροτών μας και των κτηνοτρόφων την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα.

Να τονίσω επίσης, τελειώνοντας, πόση σημασία αποδίδουμε -και νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο εκφράζεται και σε αυτό το τραπέζι- στη γενικότερη συνεργασία στον πρωτογενή τομέα.

Ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε στηρίξει τα συνεργατικά σχήματα μέσα από μια σειρά από φορολογικά και άλλα κίνητρα και επενδύουμε και στην τεχνολογία και στην τεχνογνωσία και σε αυτή την ποιοτική μετάπτωση του πρωτογενούς μας τομέα σε έναν τομέα ο οποίος μπορεί πραγματικά να είναι ανταγωνιστικός, καινοτόμος και εξαγωγικός, έτσι ώστε η αξία η οποία δημιουργείται, ειδικά όσον αφορά στις εξαγωγές μας, να μπορεί να παραμένει στη χώρα και να την καρπώνονται όλοι οι κρίκοι της παραγωγικής και της μεταποιητικής αλυσίδας.

Σταματώ εδώ, και πάλι καλώς ήρθατε και είμαστε στη διάθεσή σας να ακούσουμε τις σκέψεις σας».

Στη σύσκεψη μετείχαν εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Θόδωρος Σκυλακάκης, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, ο Υπουργός Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος και ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιώργος Στρατάκος. Συμμετείχαν επίσης ο Πρόεδρος του ΕΛΓΑ Ανδρέας Λυκουρέντζος, ο Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης και ο Αντιπρόεδρος Γιάννης Κουρδής.

Πηγή: skai.gr

