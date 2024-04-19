Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μεσημέρι το αναβαθμισμένο λιμάνι στο Σίγρι της Λέσβου, που αποτελεί πύλη εισόδου σε ολόκληρο το δυτικό τμήμα του νησιού για επιβάτες και εμπορεύματα και πλέον εξυπηρετείται από τη νέα οδική σύνδεση με την Καλλονή.

Ο Πρωθυπουργός ενημερώθηκε για τα έργα που έχουν γίνει στον λιμένα, που διαθέτει προβλήτα μήκους 130 μέτρων, καθώς και για την πορεία των εργασιών στο γειτονικό αλιευτικό καταφύγιο, που ανακατασκευάζεται ώστε να παρέχει περισσότερες θέσεις πρόσδεσης αλιευτικών σκαφών και σκαφών αναψυχής.

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε το μουσείο φυσικής ιστορίας του απολιθωμένου δάσους της Λέσβου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιηγήθηκε στους χώρους του μουσείου, που σκοπό έχει τη μελέτη, ανάδειξη, προστασία και κάθε πρόσφορη αξιοποίηση αυτού του φυσικού μνημείου μοναδικής ομορφιάς.

Ο Πρωθυπουργός πραγματοποίησε στάση και στον πρότυπο ελαιώνα με 40.000 ελιές στο Σίγρι, όπου ξεναγήθηκε στις εγκαταστάσεις και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πλήρη διαδικασία παραγωγής του λαδιού, από τη συγκομιδή μέχρι την τελική τυποποίηση του προϊόντος. Ο πρότυπος αυτός ελαιώνας παράγει διαφορετικές ποικιλίες λαδιού και κυρίως εξάγει τα προϊόντα στο εξωτερικό.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε νωρίτερα συνάντηση με τον Δήμαρχο Δυτικής Λέσβου, Ταξιάρχη Βέρρο, με τον οποίο συζήτησαν για τα εν εξελίξει έργα και παρεμβάσεις στον Δήμο, ο οποίος συστάθηκε προ 4,5 ετών, καθώς και τις αναπτυξιακές προοπτικές της περιοχής. «Να συγχαρώ τον Δήμο γιατί πράγματι δεν είναι εύκολο να δημιουργείται ένας νέος Δήμος, αλλά νομίζω ότι έχετε πατήσει καλά στα πόδια σας. Οπότε αξίζουν συγχαρητήρια και σε εσένα και σε όλο το προσωπικό του Δήμου», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στον κ. Βέρρο.

Ο Πρωθυπουργός επαναβεβαίωσε τη βούληση της κυβέρνησης για στενή συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση και ανέδειξε τα πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους οι ΟΤΑ. «Έχουμε αποδείξει ότι όταν υπάρχει καλή συνεργασία γίνονται πράγματα. Εμείς δώσαμε πολλά χρηματοδοτικά εργαλεία στους Δήμους και το σκεπτικό είναι ακριβώς ότι εσείς ξέρετε καλύτερα από εμάς ποιες είναι οι τοπικές προτεραιότητες και πού θέλετε να κατευθύνετε τα χρήματα της κεντρικής κυβέρνησης. Και εμείς κάνουμε τη δουλειά μας στα έργα τα οποία είναι έργα εθνικής εμβέλειας», σημείωσε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.