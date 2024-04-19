Στην επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στην Τουρκία, και στη συνάντηση μαζί του, αναφέρθηκε ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν όπως μεταδίδει ο Μανώλης Κωστίδης. Η συνάντηση των δύο ηγετών έχει «κλειδώσει» για τις 13 Μαΐου.



«Η επίσκεψη Μητσοτάκη στην Τουρκία είναι μια επίσκεψη ανταπόδοσης, αυτό είναι ένα σημαντικό στάδιο στις σχέσεις, θα συζητήσουμε πώς μπορούμε να φέρουμε τις σχέσεις μας σε καλύτερο επίπεδο» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος μιλώντας σε δημοσιογράφους.

«Ο Ερντογάν δίνει τον τόνο, καθώς υπάρχει ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις με τα θαλάσσια πάρκα» σχολίασε ο ανταποκριτής του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη.

Δήλωση του ΥΠΕΞ Γιώργου Γεραπετρίτη για τα ελληνοτουρκικά στο Κανάλι Ένα:



«Η προσέγγιση η οποία επιχειρείται μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας είναι κατά την άποψή μου μια ιστορική αναγκαιότητα. Οι δύο χώρες είναι γειτονικές, είναι ταγμένες από τη γεωγραφία να ζήσουν μαζί. Και θα πρέπει όσοι βρισκόμαστε στην υπηρεσία της πατρίδας να προσπαθούμε να έχουμε μια ειρηνική γειτονιά.

Αυτό δεν σημαίνει βεβαίως ότι θα έχουμε μια διαρκώς γραμμική πορεία προς τα εμπρός. Είναι βέβαιο ότι θα υπάρξουν και στιγμές όπου θα έχουμε και κάποιες υπαναχωρήσεις σε σχέση με τη σχέση που αναπτύσσεται. Θα υπάρχουν ζητήματα τα οποία θα μας δημιουργούν και ένταση. Εξάλλου, η βασική δική μας τοποθέτηση εξαρχής ήταν ότι οι θέσεις των δύο μερών δεν πρόκειται να αλλάξουν. Εκείνο το οποίο θα επιχειρήσουμε, θα είναι να δίδουμε έμφαση στα σημεία εκείνα τα οποία είναι αμοιβαίως επωφελή και μπορούν να μας βοηθήσουν στο να προχωρήσουμε λίγο καλύτερα στη σχέση μας. Να είμαστε σε μία κατάσταση η οποία, πρώτον, θα μας επιτρέπει να είμαστε σε μια σχετική ηρεμία και, δεύτερον, όταν παρουσιάζονται οι εντάσεις, αυτές να μην οδηγούν σε μείζονες κρίσεις.

Εκείνο το οποίο οφείλουμε να έχουμε πάντοτε στο μυαλό μας είναι ότι μία κρίση μπορεί να προέλθει ασύμμετρα από ένα ατύχημα, από μία εσφαλμένη εκτίμηση, από μία λάθος αναφορά. Άρα, καλό είναι όταν θα γίνονται αυτά, γιατί θα γίνονται αυτά, να έχουμε τις δικλείδες εκείνες να μπορέσουμε να αποσυμπιέσουμε τις κρίσεις.

Σε ό,τι αφορά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού, θα γίνει, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ανέφερε, στις 13 Μαΐου. Έχουμε θέματα τα οποία θα πρέπει να συζητήσουμε. Θα πρέπει να δοθούν και περαιτέρω κατευθύνσεις από τους δύο ηγέτες. Η οργάνωση του ταξιδιού εξελίσσεται κανονικά, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα και ελπίζω ότι θα έχουμε μία καλή και παραγωγική συνάντηση».

Πηγή: skai.gr

