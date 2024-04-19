Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στην εκδήλωση παράδοσης του νέου οδικού άξονα Καλλονής - Σιγρίου Λέσβου, μήκους 46,7 χιλιομέτρων.

«Ένα από τα σημαντικά έργα αναβάθμισης περιφερειακού οδικού δικτύου ολοκληρώνεται, παραδίδεται, με αποτέλεσμα να σπάει πια η απομόνωση της Δυτικής Λέσβου, να δημιουργούνται σημαντικές νέες αναπτυξιακές προοπτικές γι΄ αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Και βέβαια, να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο στον εθνικό στόχο της μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030» τόνισε ο πρωθυπουργός υπογραμμίζοντας ότι είναι ένα έργο το οποίο θα κατασκευαστεί με εθνικούς πόρους, και αυτό αποδεικνύει την προτεραιότητα που δίνει η κυβέρνηση στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία αλλάζουν την όψη της Λέσβου.

Επίσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα της διευκόλυνσης της βίζας λέγοντας ότι ένα αίτημα της περιφέρειας ικανοποιήθηκε από την κυβέρνηση, αλλά δεν ήταν καθόλου εύκολο. «Αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα και το δεχόμαστε ως κάτι το οποίο είναι περίπου αυτονόητο, χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και το επιτελείο του ώστε να πείσουμε την ευρωπαϊκή επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις του Σένγκεν. Να μπορούμε να χορηγούμε βίζα ουσιαστικά εντός λίγων λεπτών» είπε.

«Είναι η μόνη περίπτωση η μόνη περίπτωση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που "τρέχει" ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. "Τρέχει" εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Ήταν δέσμευσή μου, το κάναμε πράξη» πρόσθεσε.

Για τις μειωμένες μεταναστευτικές ροές ο πρωθυπουργός αφού είπε: «η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μόνη χώρα, η οποία έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των προσφυγικών ροών με απτά αποτελέσματα, με σημαντική μείωση των ροών, με μία εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει το Λιμενικό μας Σώμα, αλλά και με συνεργασία με τις τουρκικές αρχές» υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας έχει απτά αποτελέσματα στην καθημερινότητα.

«Η μείωση, λοιπόν, των μεταναστευτικών ροών, της παράνομης μετανάστευσης, η αύξηση των νόμιμων επισκέψεων, που είναι η άλλη όψη του νομίσματος, θα έλεγα ότι είναι η απτή απόδειξη ότι η πολιτική αυτή της προσέγγισης Ελλάδας και Τουρκίας έχει πραγματικά αποτελέσματα τα οποία δίνουν ένα ουσιαστικό οικονομικό "μέρισμα" ανάπτυξης στη Λέσβο αλλά και σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου» υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί η ομιλία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη:

Το 2019, όταν οι πολίτες μας εμπιστεύτηκαν για πρώτη φορά την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, είχα πει ότι μία από τις κεντρικές μας πολιτικές προτεραιότητες είναι να μετατρέψουμε όλη τη χώρα σ' ένα απέραντο εργοτάξιο.

Πέντε χρόνια μετά, τα εργοτάξια σταδιακά κλείνουν και δίνουν τη θέση τους σε σημαντικά έργα, τα οποία αλλάζουν την καθημερινότητα των Ελληνίδων και των Ελλήνων.

Είχε δίκιο ο Νίκος Ταχιάος όταν μίλησε γι' αυτόν τον, θα έλεγα, όχι πραγματικό, τον ψεύτικο διαχωρισμό μεταξύ μεγάλων, μεσαίων και μικρών έργων. Διότι το έργο αυτό για εσάς είναι πολύ μεγάλο, είναι πολύ σημαντικό. Είναι ένα έργο το οποίο το ζητούσατε εδώ και πολλές δεκαετίες.

Ένα από τα σημαντικά έργα αναβάθμισης περιφερειακού οδικού δικτύου ολοκληρώνεται, παραδίδεται, με αποτέλεσμα να σπάει πια η απομόνωση της Δυτικής Λέσβου, να δημιουργούνται σημαντικές νέες αναπτυξιακές προοπτικές γι΄ αυτόν τον πανέμορφο τόπο. Και βέβαια, να συμβάλλουμε και με αυτόν τον τρόπο στον εθνικό στόχο της μείωσης των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων κατά τουλάχιστον 50% έως το 2030.

Οπότε πολλά πράγματα δεν χρειάζεται να πω για τη σημασία του έργου. Εσείς γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε πόσο σημαντικό είναι να γλιτώνετε 40 λεπτά κατευθυνόμενοι από την Καλλονή στο Σίγρι, από το Σίγρι στην Καλλονή, αλλά μετακινούμενοι και σ' ένα δρόμο ο οποίος πληροί όλες τις σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Όπως είπε, όμως, ο υπουργός, ο δρόμος αυτός δεν είναι το μόνο σημαντικό έργο το οποίο δρομολογείται στο νησί σας. Θυμήθηκα ότι πριν από 30 χρόνια ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε έρθει εδώ και σας είχε μιλήσει τότε για την ανάγκη να κατασκευαστεί το φράγμα Τσικνιά, για να μπορέσει επιτέλους η Μυτιλήνη, αλλά και εδώ η περιοχή της Καλλονής και η Αγία Παρασκευή, να λύσουν μια και καλή το πρόβλημα της ύδρευσης.

Είναι ίσως ενδεικτικό της ελληνικής παθογένειας και της ιστορίας σε ένα βαθμό της μεταπολίτευσης το γεγονός ότι έργα τα οποία θα έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί πριν από δεκαετίες, έρχονται τώρα και δρομολογούνται από αυτή την κυβέρνηση.

Θέλω να σταθώ στο χρονοδιάγραμμα, το οποίο ανέφερε και ο υπουργός: ελπίζουμε να έχουμε πλήρως συμβασιοποιημένο το έργο μέσα στον επόμενο μήνα και αμέσως μετά να ξεκινήσει η κατασκευή του.

Θέλω να τονίσω, επίσης, ότι είναι ένα έργο το οποίο θα κατασκευαστεί με εθνικούς πόρους, καθώς αποτέλεσε πολιτική απόφαση της κυβέρνησης η μετάπτωση της χρηματοδότησης του έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με αυτόν τον τρόπο αποδεικνύουμε και έμπρακτα την προτεραιότητα την οποία αποδίδουμε στα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, τα οποία αλλάζουν την όψη της Λέσβου.

Στα υπόλοιπα έργα αναφέρθηκε και ο υπουργός, θα ήθελα απλά να προσθέσω, πέραν των σημαντικών παρεμβάσεων που γίνονται στις σχολικές μονάδες του νησιού, το έργο του βιολογικού καθαρισμού το οποίο δρομολογείται για την περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο, αλλά και τις σημαντικές παρεμβάσεις που γίνονται στις μονάδες υγείας, με πιο σημαντική την πλήρη ανακαίνιση της ψυχιατρικής κλινικής του νοσοκομείου σας. Ένα έργο το οποίο και αυτό εκτιμούμε ότι θα αρχίσει να υλοποιείται άμεσα.

Βλέπουμε, λοιπόν, πώς το νησί σας, αγαπητέ κ. περιφερειάρχα, κ. δήμαρχοι, αποκτά μια τελείως καινούργια δυναμική. Μια δυναμική την οποία είχα την ευκαιρία να την πιστοποιήσω και σήμερα το πρωί, παρά τις δύσκολες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην Μυτιλήνη, περπατώντας στο δρόμο, χαιρετώντας επαγγελματίες οδηγούς ταξί.

Είδα πολλά χαμόγελα. Και καταλαβαίνω γιατί υπάρχουν πολλά χαμόγελα, διότι το άνοιγμα της σύνδεσης της Λέσβου -θα καλυφθούν τελικά τρία λιμάνια εδώ στο νησί από το πρόγραμμα της διευκόλυνσης της βίζα- έχει φέρει ήδη στο νησί ένα σημαντικό αριθμό Τούρκων επισκεπτών.

Ένα αίτημα της περιφέρειας ικανοποιήθηκε από την κυβέρνηση, αλλά θέλω να επαναλάβω ότι δεν ήταν καθόλου εύκολο. Αυτό το οποίο βλέπετε σήμερα και το δεχόμαστε ως κάτι το οποίο είναι περίπου αυτονόητο, χρειάστηκε πάρα πολλή δουλειά από τον υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής και το επιτελείο του ώστε να πείσουμε την ευρωπαϊκή επιτροπή ότι είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις υψηλές απαιτήσεις του Σένγκεν. Να μπορούμε να χορηγούμε βίζα ουσιαστικά εντός λίγων λεπτών.

Είναι η μόνη περίπτωση -κρατήστε το- η μόνη περίπτωση στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή που "τρέχει" ένα αντίστοιχο πρόγραμμα. "Τρέχει" εδώ στο Βόρειο Αιγαίο. Ήταν δέσμευσή μου, το κάναμε πράξη.

Και βέβαια στη συνολική εικόνα, θα ήθελα να προσθέσω και κάτι το οποίο το γνωρίζετε πολύ καλά: όσοι έχουμε επισκεφθεί πολλές φορές το νησί -από τις μέρες που ήμουν αρχηγός της αντιπολίτευσης, τους πρώτους δύσκολους μήνες της πρώτης κυβερνητικής μας θητείας- θυμόμαστε τραυματικές εμπειρίες στη διαχείριση του προσφυγικού-μεταναστευτικού.

Νομίζω ότι είναι ακριβές να πει κανείς ότι η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες, αν όχι η μόνη χώρα, η οποία έχει αντιμετωπίσει αποτελεσματικά το πρόβλημα των προσφυγικών ροών με απτά αποτελέσματα, με σημαντική μείωση των ροών, με μία εξαιρετική δουλειά την οποία κάνει το Λιμενικό μας Σώμα, αλλά και με συνεργασία -πρέπει να το πούμε και αυτό- με τις τουρκικές αρχές.

Γιατί βλέπετε ότι αυτή η βελτίωση των σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας έχει απτά αποτελέσματα για τη δική σας καθημερινότητα. Εσείς είστε οι πρώτες και οι πρώτοι που θέλετε να ζείτε -και να ζούμε- σε συνθήκες ειρήνης και ειρηνικής συμβίωσης με την Τουρκία.

Η μείωση, λοιπόν, των μεταναστευτικών ροών, της παράνομης μετανάστευσης, η αύξηση των νόμιμων επισκέψεων, που είναι η άλλη όψη του νομίσματος, θα έλεγα ότι είναι η απτή απόδειξη ότι η πολιτική αυτή της προσέγγισης Ελλάδας και Τουρκίας έχει πραγματικά αποτελέσματα τα οποία δίνουν ένα ουσιαστικό οικονομικό "μέρισμα" ανάπτυξης στη Λέσβο αλλά και σε όλα τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ την κατασκευάστρια εταιρεία, τον «'Ακτορα», και να πω, επίσης, ότι αναμένω με την ίδια ταχύτητα και την ίδια συνέπεια, την υλοποίηση του μεγάλου έργου ύδρευσης το οποίο θα ξεκινήσει σε λίγο.

Ο κ. Εξάρχου δεν σας είπε ότι έχει περάσει ένα μεγάλο μέρος της θητείας του, αν δεν κάνω λάθος, εδώ στη Λέσβο, οπότε φαντάζομαι ότι έχει ένα ιδιαίτερο λόγο να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο έργο.

Έχει, όμως, μεγάλη σημασία ότι διαθέτουμε πια κατασκευαστικές εταιρείες, τις μεγάλες μας εταιρείες και τις μικρότερες εταιρείες, οι οποίες είναι σε θέση να φέρουν εις πέρας σύνθετα έργα.

Και εδώ να σταθώ σε αυτό το οποίο είπε ο υπουργός: ήταν πολύ δύσκολη -και να ευχαριστήσω και τις υπηρεσίες του υπουργείου Πολιτισμού- αυτή η κατασκευή ενός έργου εν μέσω ενός τόσο σημαντικού γεωπάρκου, όπως το απολιθωμένο δάσος στο Σίγρι.

Οι εταιρείες μας, όμως, έχουν την εμπειρία να μπορούν να διαχειρίζονται τέτοιου είδους σύνθετα έργα, όπως είναι σύνθετο και το Μετρό της Θεσσαλονίκης -αυτό και αν είναι σύνθετο-, το οποίο θα παραδοθεί επιτέλους στους Θεσσαλονικείς το μήνα Νοέμβριο. Είναι σημαντικό ότι οι ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες μπορούν να ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις, στα αυστηρά χρονοδιαγράμματα τα οποία θέτει το υπουργείο.

Και κάτι τελευταίο: το έργο αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα είναι ακόμη ένα έργο το οποίο γίνεται με ευρωπαϊκούς πόρους. Ας το θυμηθούμε αυτό γιατί σε 50 και κάτι μέρες από τώρα έχουμε ευρωεκλογές. Ας θυμηθούμε και ας σκεφτούμε πολύ προσεκτικά ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές δυνάμεις, ποιο είναι εκείνο το κόμμα το οποίο μπορεί την επόμενη μέρα να διεκδικήσει στην Ευρώπη πολιτικές, πόρους, που πραγματικά να αλλάζουν τη ζωή σας.

Είτε οι πολιτικές αυτές είναι η διευκόλυνση της βίζας -δεν υπήρχε περίπτωση η διευκόλυνση της βίζας να είχε δοθεί στην Ελλάδα εάν η χώρα δεν είχε βελτιώσει σημαντικά τη διεθνή της αξιοπιστία- είτε μιλάμε για πόρους, νέους πόρους, είτε μιλάμε για το Ταμείο Συνοχής, είτε μιλάμε για το Ταμείο Ανάκαμψης.

Να θυμίσω σε όλες και σε όλους πως το τι συμβαίνει στην Ευρώπη έχει σημασία για το τι συμβαίνει τελικά στην πατρίδα μας και καλύτερη απόδειξη αυτού είναι ο οδικός άξονας τον οποίο παραδίδουμε και επίσημα σήμερα στην κυκλοφορία.

Η ταυτότητα του έργου

Στο πλαίσιο του έργου, που υλοποιήθηκε με πόρους του ΕΣΠΑ, αναβαθμίστηκαν περίπου 21 χιλιόμετρα της υφιστάμενης οδού και κατασκευάστηκαν νέα τμήματα μήκους 26 χιλιομέτρων, βελτιώνοντας σημαντικά την οδική ασφάλεια σε έναν κεντρικό οδικό άξονα της Λέσβου.

Ο νέος δρόμος έχει ιδιαίτερα σημαντικό αναπτυξιακό αντίκτυπο στο νησί, ειδικά στο δυτικό τμήμα, καθώς αφενός διευκολύνεται η μετακίνηση προς και από το αναβαθμισμένο επιβατικό και εμπορικό λιμάνι του Σιγρίου, με τη διάρκεια της όλης διαδρομής να μειώνεται κατά περισσότερο από 50%, και αφετέρου συμβάλλει στην ανάδειξη της πολιτιστικής ταυτότητας της Λέσβου μέσω της αυξημένης προβολής του απολιθωμένου δάσους, που αποτελεί παγκόσμιο φυσικό μνημείο της UNESCO.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών αποκαλύφθηκαν 18.837 απολιθώματα, ανάμεσα στα οποία ένα εύρημα εξαιρετικής σημασίας: το πρώτο απολιθωμένο δέντρο που βρέθηκε ακέραιο με τα κλαδιά και τις ρίζες του.

Ο αριθμός των ευρημάτων στο εν λόγω έργο αποτελεί τη μεγαλύτερη σωστική ανασκαφή απολιθωμάτων στην Ελλάδα, τόσο από άποψη έκτασης όσο και από άποψη αριθμού ευρημάτων, κι έχει παρουσιαστεί ως καλή πρακτική στο Παγκόσμιο Συνέδριο Γεωπάρκων UNESCO.

