«Τα ευρωπαϊκά σύνορα στον Έβρο φυλάσσονται και είναι ασφαλή και θα συνεχίσουν να φυλάσσονται και να είναι ασφαλή», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, ο οποίος με σκάφος της Ελληνικής Αστυνομίας και παρουσία εκπροσώπων της FRONTEX ακολούθησε τη διαδρομή συνοριακής περιπολίας στο Δέλτα του ποταμού Έβρου.

«Ολοκληρώνω τη διήμερη παρουσία μου στη Θράκη και τον Έβρο, με την επίσκεψή μου στο πεδίο, στο Δέλτα του Έβρου, για να δείξω το αυτονόητο: Ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να στηρίζει και να βοηθάει την Ελληνική Δημοκρατία στο να υπερασπιστεί και να φυλάττει τα εξωτερικά της σύνορα. Τα σύνορα της Ελλάδας είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Αυτό ήταν μία ιδέα, ήταν ένας στόχος και σήμερα γίνεται μία απτή πραγματικότητα», υπογράμμισε ο κ. Σχοινάς.

«Από το 2015 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει στηρίξει την Ελλάδα, στο μεταναστευτικό, με πάνω από 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μετά την κρίση του 2020, όταν μπορέσαμε και αντιμετωπίσαμε αυτήν την υβριδική απειλή στον Έβρο, έχουμε ουσιαστικά καταφέρει σε όλο το μήκος των συνόρων να έχουμε εξοπλισμό, τεχνολογία, εγκαταστάσεις, κάμερες, οχήματα, δυνάμεις της FRONTEX και θέλω με την ευκαιρία να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην Ελληνική Αστυνομία και στον Ελληνικό Στρατό, που σε άριστη συνεργασία με τη FRONTEX έχουν να καταφέρει να κάνουν αυτά τα σύνορα απροσπέλαστα. Τα σύνορα της Ευρώπης φυλάσσονται και θα συνεχίσουν να φυλάσσονται», επεσήμανε.

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ακολούθησε τη διαδρομή της συνοριακής περιπολίας και κατά τη διάρκειά της ο περιφερειακός γενικός αστυνομικός διευθυντής Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, υποστράτηγος Ιωάννης Καραμανλής, τον ενημέρωσε για τα χαρακτηριστικά της περιοχής και των επιχειρήσεων που διενεργούνται. Ταυτόχρονα έμεινε εντυπωσιασμένος από την ομορφιά του φυσικού περιβάλλοντος και τα πουλιά που φωλιάζουν εκεί.

Στη συνέχεια ο κ. Σχοινάς επισκέφθηκε ένα σημείο του αποτρεπτικού τεχνικού εμποδίου στην περιοχή του Νότιου Έβρου.

Το πρωί επισκέφθηκε το κοινό επιχειρησιακό κέντρο της Ελληνικής Αστυνομίας, της EUROPOL και της FRONTEX, όπου ενημερώθηκε για την κατάσταση στα σύνορα.

«Εκείνη τη δύσκολη Καθαρά Δευτέρα του 2020, όταν το σύνολο της ευρωπαϊκής ηγεσίας βρεθήκαμε στον Έβρο, σε μία απ τις πιο σημαντικές υβριδικές απειλές που δέχτηκε ποτέ Ευρώπη, είπαμε ότι τα σύνορα του Έβρου είναι τα σύνορα της Ευρώπης. Και από τότε μέχρι τώρα έχουμε κατορθώσει να ενοποιήσουμε τα μέσα και τις μεθόδους προστασίας τους, να δώσουμε ουσία και περιεχόμενο σε εκείνα τα λόγια μας. Βρισκόμαστε στην εσχατιά της Ευρώπης και κανείς δεν μπορεί να θεωρεί ότι τα σύνορά μας εδώ είναι ευάλωτα», ανέφερε μετά την ενημέρωση ο κ. Σχοινάς.

Χαρακτήρισε, δε, άρτια εξοπλισμένο το επιχειρησιακό κέντρο, για το οποίο σημείωσε πως παρέχει τη βεβαιότητα ότι τα σύνορα της Ευρώπης είναι ασφαλή και θα παραμείνουν ασφαλή.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στον Έβρο, τον κ. Σχοινά συνόδευε ο περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

