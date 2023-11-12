«Ένας νέος άνθρωπος έχασε την ζωή του και αυτό είναι από μόνο του ένα τραγικό γεγονός. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του 17χρονου θανόντος στη Βοιωτία. Ταυτόχρονα επισημαίνω ότι πρέπει να διερευνηθούν και να αποσαφηνιστούν πλήρως και άμεσα οι συνθήκες που είχαν σαν αποτέλεσμα τον θάνατό του» δήλωσε η Νάντια Γιαννακοπούλου, βουλευτής ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής & υπεύθυνη Κ.Τ.Ε. Προστασίας του Πολίτη.

«Η ΕΛ.ΑΣ., από τη οποία ζητάμε να εξασφαλίζει την ασφάλεια των πολιτών, έχει χρέος να λειτουργεί στο πλαίσιο που ορίζουν το Σύνταγμα και οι νόμοι. Αυτό είναι πάντα υπό έλεγχο, πολύ περισσότερο όταν έχουμε δραματικά αποτελέσματα σαν αυτό που συνέβη» πρόσθεσε η κ. Γιαννακοπούλου και κατέληξε στη δήλωσή της:

«Ζητάμε οι αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές να διερευνήσουν πλήρως το περιστατικό και να ενημερώσουν δημόσια για το τι ακριβώς συνέβη, αν τηρήθηκαν οι κανόνες εμπλοκής και αν προκύπτουν ευθύνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

