Αιχμές κατά του Στέφανου Κασσελάκη άφησε ο Γιάννης Ραγκούσης στην Κεντρική Επιτροπή, απαντώντας στον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ που υποστήριξε ότι παρέλαβε άρρωστη αξιωματική αντιπολίτευση.



«Είπε (ο σ.σ πρόεδρος) ότι είναι άρρωστη η αξιωματική αντιπολίτευση που παρέλαβε. Σωστά. Μόνο που παρέλαβε αξιωματική αντιπολίτευση. Έστω και άρρωστη… Εύχομαι λοιπόν, όταν έρθει η ώρα να μην παραδώσει μία πρώην αξιωματική αντιπολίτευση. Μονοψήφια και πολιτικά νεκρή, αντί για απλώς άρρωστη» δήλωσε το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ.



«Η ομιλία του προέδρου ήταν σε λάθος κατεύθυνση χθες, δεν ήταν στην κατεύθυνση της σύνθεσης. Με εκφράσεις τύπου ‘’πέμπτη φάλαγγα’’ δεν γίνεται να προχωρήσουμε μπροστά» σχολίασε από πλευράς του το μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ Θανάσης Θεοχαρόπουλος.



Πηγή: skai.gr

