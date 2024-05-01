Ο Παναθηναϊκός γνώρισε την ήττα στο Game 3 από την «ομάδα του λαού» και πλέον θέλει νίκη στην τέταρτη αναμέτρηση. Αν γίνει αυτό η σειρά θα οδηγηθεί σε πέμπτο παιχνίδι το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ και οι «πράσινοι» με τον κόσμο στο πλευρό τους δύσκολα να το χάσουν. Ωστόσο για να φτάσουμε ως εκεί πρέπει το Τριφύλλι να περιορίσει κάποια «ατού» της Μακάμπι, όπως είναι ο Τζος Νίμπο. Παναθηναϊκός: Σταματήστε τα… ατελείωτα καρφώματα του Νίμπο

