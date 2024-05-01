Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Σαν σήμερα: 1 Μαΐου 1707 - Συγκροτείται το βασίλειο της Μεγάλης Βρετανίας - Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Η γενέθλιος ημέρα του βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας είναι η 1η Μαΐου 1707

Σαν σήμερα

  • 1707 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ  

Σαν σήμερα

Η γενέθλιος ημέρα του βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας είναι η 1η Μαΐου 1707. Πρώτη μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας, του κράτους που ονειρεύτηκε ο Ιάκωβος Α΄ και ΣΤ΄, ήταν η κόρη του καθολικού Ιάκωβου Β΄, Άννα, προτεστάντισσα η ίδια, η οποία είχε διαδεχτεί το 1702 τον κουνιάδο της, Ουίλιαμ Γ΄ της Οράγγης. Καθώς η ίδια δεν κατάφερε να αφήσει απογόνους, το 1714 τη διαδέχτηκε ο μακρινός εξάδελφός της, Γεώργιος Α΄ του Αννόβερου, εγκαινιάζοντας την αρχή μιας νέας δυναστείας στη χώρα.

  • 1886 ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ 

Σαν σήμερα

Ταραχές ξεσπούν στο Σικάγο, εξαιτίας της γενικής απεργίας των εργατών που ζητούν οκτάωρο.

  • 1889 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ 

Σαν σήμερα

Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

  • 1944 Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 200 ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 

Σαν σήμερα

Η εκτέλεση των 200 Ελλήνων πατριωτών είναι μία από τις πλέον αιματοβαμμένες σελίδες των Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκτέλεσή τους έγινε ως αντίποινα για τον φόνο υψηλόβαθμου Γερμανού αξιωματικού και τριών συνοδών του από το ΕΑΜ. Οι 200 της Καισαριανής στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν πρώην Ακροναυπλιώτες, κομμουνιστές που κρατούνταν στις φυλακές της Ακροναυπλίας ήδη από το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Σαν Σήμερα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark