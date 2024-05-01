1707 ΤΟ ΒΑΣΙΛΕΙΟ ΤΗΣ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ

Η γενέθλιος ημέρα του βασιλείου της Μεγάλης Βρετανίας είναι η 1η Μαΐου 1707. Πρώτη μονάρχης της Μεγάλης Βρετανίας, του κράτους που ονειρεύτηκε ο Ιάκωβος Α΄ και ΣΤ΄, ήταν η κόρη του καθολικού Ιάκωβου Β΄, Άννα, προτεστάντισσα η ίδια, η οποία είχε διαδεχτεί το 1702 τον κουνιάδο της, Ουίλιαμ Γ΄ της Οράγγης. Καθώς η ίδια δεν κατάφερε να αφήσει απογόνους, το 1714 τη διαδέχτηκε ο μακρινός εξάδελφός της, Γεώργιος Α΄ του Αννόβερου, εγκαινιάζοντας την αρχή μιας νέας δυναστείας στη χώρα.

1886 ΤΑΡΑΧΕΣ ΣΤΟ ΣΙΚΑΓΟ

Ταραχές ξεσπούν στο Σικάγο, εξαιτίας της γενικής απεργίας των εργατών που ζητούν οκτάωρο.

1889 ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ

Σε ανάμνηση της εξέγερσης του Σικάγου το 1886, καθιερώνεται ο εορτασμός της Εργατικής Πρωτομαγιάς.

1944 Η ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ 200 ΣΤΗΝ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ

Η εκτέλεση των 200 Ελλήνων πατριωτών είναι μία από τις πλέον αιματοβαμμένες σελίδες των Ναζί στο Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Η εκτέλεσή τους έγινε ως αντίποινα για τον φόνο υψηλόβαθμου Γερμανού αξιωματικού και τριών συνοδών του από το ΕΑΜ. Οι 200 της Καισαριανής στη μεγάλη τους πλειοψηφία ήταν πρώην Ακροναυπλιώτες, κομμουνιστές που κρατούνταν στις φυλακές της Ακροναυπλίας ήδη από το δικτατορικό καθεστώς της 4ης Αυγούστου.

