Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Μ.Τετάρτης στην κάθοδο της Μεσογείων, πριν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.
Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξε και τραυματισμός.
Πηγή: skai.gr
