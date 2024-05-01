Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Μ.Τετάρτης στην κάθοδο της Μεσογείων, πριν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξε και τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

