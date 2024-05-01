Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Καραμπόλα στην κάθοδο της Μεσογείων - Δυσχέρεια στην κίνηση

Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

εκαβ

Καραμπόλα τριών οχημάτων σημειώθηκε το πρωί της Μ.Τετάρτης στην κάθοδο της Μεσογείων, πριν από το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Η κυκλοφορία διεξάγεται από μία μόνο λωρίδα, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, καθώς υπήρξε και τραυματισμός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Τροχαίο ατύχημα Μεσογείων μποτιλιάρισμα κίνηση
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark