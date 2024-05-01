Μεγάλη απώλεια στο χώρο των γραμμάτων αποτελεί ο θάνατος του Πολ Όστερ, του διάσημου συγγραφέα που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 77 ετών.

Ο θάνατός του έγινε γνωστός από συνάδελφό του, Τζάκι Λάιντεν, σύμφωνα με την οποία ο Όστερ πέθανε την Μ. Τρίτη λόγω επιπλοκών από τον καρκίνο του πνεύμονα που είχε τον Δεκέμβριο του 2022.

Ο Όστερ γεννήθηκε στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ το 1947 και σύμφωνα με τον ίδιο η συγγραφική του ζωή ξεκίνησε σε ηλικία 8 ετών, όταν δεν μπόρεσε να πάρει αυτόγραφο από τον παίχτη του μπέιζμπολ, Willie Mays, επειδή ούτε ο ίδιος ούτε οι γονείς του είχαν μαζί τους μολύβι στον αγώνα.

Από τότε, έπαιρνε παντού μαζί του ένα μολύβι. «Αν υπάρχει ένα μολύβι στην τσέπη σας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα μια μέρα να μπείτε στον πειρασμό να αρχίσετε να το χρησιμοποιείτε», έγραψε σε δοκίμιό του το 1995.

