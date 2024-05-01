Λογαριασμός
Εξασθένηση των Βορείων ανέμων , τοπικές βροχές μέχρι και το Μ. Σάββατο , απογευματινή αστάθεια στα Ηπειρωτικά την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση τη Μ. Παρασκευή και το Μ. Σάββατο.

Η πρόγνωση του καιρού από τη Χριστίνα Σούζη 

Πρόγνωση Καιρού

Σήμερα Μ. Τετάρτη λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα Κ και Β ορεινά.  .  Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο  Ν- ΝΑ  3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο  Β 4 με 6 και τις πρωινές ώρες , τοπικά 7 μποφόρ.  Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά  έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 23 με 25 βαθμούς 

Τη Μ. Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά ορεινά , και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Άνεμοι Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα Νότια τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , στα Ανατολικά.  

Τη   Μ. Παρασκευή Στα Δυτικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες.  Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη.  Άνεμοι Δ  4 με 6 μποφόρ κι στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η  θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και τα Βόρεια

Το  Μ Σάββατο  Στα Δ – Κ – τα Β  και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά  με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στο Ν. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ  4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος την Κυριακή του Πάσχα , νωρίς το πρωί στο Ν Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική                                                                                                                                                    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς .

Θεσ/νίκη    

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά  παροδικά αυξημένη,  με πιθανότητα για τοπικές μπόρες  τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

