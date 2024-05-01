Σήμερα Μ. Τετάρτη λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν στα Α και Ν και το μεσημέρι – απόγευμα μπόρες στα Κ και Β ορεινά. . Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο Ν- ΝΑ 3 με 5 μποφόρ. Στο Αιγαίο Β 4 με 6 και τις πρωινές ώρες , τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στο Ιόνιο και τα Ηπειρωτικά έως 24 με 26 βαθμούς και στα νησιά του Αιγαίου τους 23 με 25 βαθμούς

Τη Μ. Πέμπτη τοπικές βροχές ή μπόρες το μεσημέρι απόγευμα στα Κ και Β Ηπειρωτικά ορεινά , και κυρίως στη Μακεδονία και τη Θράκη. Οι Άνεμοι Δυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στα Νότια τοπικά 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο , στα Ανατολικά.

Τη Μ. Παρασκευή Στα Δυτικά και Βόρεια θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη. Άνεμοι Δ 4 με 6 μποφόρ κι στο Ν Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα Δ και τα Βόρεια

Το Μ Σάββατο Στα Δ – Κ – τα Β και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, συννεφιά με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στο Ν. Αιγαίο. Οι άνεμοι θα πνέουν Δ – ΒΔ 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

Τέλος την Κυριακή του Πάσχα , νωρίς το πρωί στο Ν Αιγαίο θα σημειωθούν τοπικές βροχές που γρήγορα θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά με τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα στα Ηπειρωτικά κυρίως ορεινά. Οι Άνεμοι Β 4 με 6 μποφόρ , και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά , παροδικά αυξημένη. Άνεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ , με εξασθένηση. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς .

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Λίγη συννεφιά παροδικά αυξημένη, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά. Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: έως 25 βαθμούς

