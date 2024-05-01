Νεφώσεις παροδικά αυξημένες έως και τις απογευματινές ώρες στα ανατολικά και τα βόρεια ηπειρωτικά, την Εύβοια και τη βόρεια Κρήτη, με λίγες τοπικές βροχές.

Στη δυτική χώρα αναμένεται βαθμιαία αύξηση των νεφώσεων μετά το μεσημέρι και πιθανώς να σημειωθούν τοπικές βροχές, κυρίως στο Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τις πρωινές ώρες στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 και στη νησιωτική χώρα τους 23 με 24 και τοπικά στη νότια Κρήτη τους 25 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς πρόσκαιρους όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα δυτικά μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ, στρεφόμενοι στην κεντρική Μακεδονία από το μεσημέρι σε νότιους νοτιοανατολικούς με την ίδια ένταση. Στα ανατολικά τμήματα βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το μεσημέρι.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στη δυτική Μακεδονία 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Στο Ιόνιο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα νότια τις απογευματινές ώρες. Στα ηπειρωτικά λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις απογευματινές ώρες με πιθανούς όμβρους στα ορεινά.

Ανεμοι: Στα βόρεια νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ στρεφόμενοι από το απόγευμα σε νοτιοδυτικούς με την ίδια ένταση. Στα νότια πελάγη από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές κυρίως στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια και από το απόγευμα βαθμιαία λίγες νεφώσεις.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοαανατολικοί 4 με 6 και στα ανατολικά τις πρωινές ώρες τοπικά 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στη βόρεια Κρήτη κυρίως στα ορεινά και πιθανώς στις Κυκλάδες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 6 με 7 και τοπικά έως 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 23 βαθμούς και στη νότια Κρήτη τοπικά έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Στα Δωδεκάνησα και το νότιο τμήμα των νησιών του ανατολικού Αιγαίου γενικά αίθριος. Στα βόρεια νεφώσεις παροδικά αυξημένες.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι και βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 και στις Σποράδες από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις και από το μεσημέρι βαθμιαία γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 6 και στα ανατολικά έως 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 26 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με πιθανότητα τοπικών όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά.

Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 25 βαθμούς Κελσίου

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΜΠΤΗ 02-05-2024

Στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη Μακεδονία και βαθμιαία στη Θράκη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ηπειρωτικά ορεινά είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι.

Η ορατότητα τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι ασθενείς και βαθμιαία δυτικοί 3 με 5 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα νότια πελάγη τοπικά έως 6 μποφόρ, στρεφόμενοι βαθμιαία σε δυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά ως προς τις μέγιστες τιμές της. Θα φτάσει στα νησιά τους 23 με 25 βαθμούς, στα ηπειρωτικά τους 24 με 26 βαθμούς και κατά τόπους στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03-05-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις 4 με 6 και βαθμιαία στο νότιο Αιγαίο έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα δυτικά και βόρεια.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 04-05-2024

Στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και βαθμιαία στην υπόλοιπη χώρα, νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα ανατολικά μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα το βράδυ θα εξασθενήσουν και θα περιοριστούν στο νότιο Αιγαίο.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 4 με 6 και στα νότια πελάγη τοπικά 7 μποφόρ, με εξασθένηση τη νύχτα και μόνο το πρωί στα βορειοανατολικά θα είναι βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 05-05-2024

Στην ηπειρωτική χώρα λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις τοπικά αυξημένες το πρωί στο νότιο Αιγαίο όπου θα σημειωθούν βροχές και βαθμιαία βελτίωση.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο σε όλη τη χώρα.

