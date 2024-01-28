Spiegel: Το παράδειγμα της Ελλάδας κατά της ακροδεξιάς

Τις τελευταίες εβδομάδες περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν κατέβει στους δρόμους της Γερμανίας διαδηλώνοντας ενάντια στην ακροδεξιά AfD. Με αφορμή τις μαζικές αυτές κινητοποιήσεις, το περιοδικό Spiegel διαπιστώνει πως ορισμένες φορές όταν η πολιτική φαίνεται να μην έχει τις απαντήσεις, ο λαός μπορεί να υπερασπιστεί τη δημοκρατία.

Στο σχετικό αφιέρωμα του γερμανικού περιοδικού αναφέρονται παραδείγματα διαφόρων χωρών όπου οι λαϊκές κινητοποιήσεις κατάφεραν να ανακόψουν τα ακροδεξιά εξτρεμιστικά ρεύματα. Και μεταξύ αυτών των χωρών συγκαταλέγεται και η Ελλάδα.

«Στα χρόνια που ακολούθησαν την οικονομική κρίση ανήλθε στην Ελλάδα ένα κόμμα που ήταν τόσο ριζοσπαστικό, όσο ελάχιστες ακραία δεξιές παρατάξεις: η Χρυσή Αυγή. Ένα κόμμα επιθετικό, έτοιμο να καταφύγει στη βία, αποφασισμένο να καταλάβει τους δρόμους.

Ο Αντώνης Έλληνας, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέκρινε με τον συνάδελφό του Ιάσονα Λαμπριανού την πορεία της Χρυσής Αυγής στις βουλευτικές εκλογές των ετών 2012, 2015 και 2019 σε περιοχές όπου πραγματοποιούνταν διαδηλώσεις εναντίον της και στις περιοχές χωρίς αντίστοιχες δράσεις. Ακόμη, οι δύο ερευνητές έλαβαν υπόψιν το μέγεθος του πληθυσμού των πόλεων, καθώς και το γεγονός ότι το κόμμα σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία σε περιοχές με περισσότερους μετανάστες, αλλά και μεταξύ των νέων.

Το πόρισμα της έρευνας αποτυπώνεται ως εξής: "Οι διαδηλώσεις μπορούν να μειώσουν την υποστήριξη προς τα ακροδεξιά κόμματα”, όπως δηλώνει ο Έλληνας. Ωστόσο κατά τα πρώτα χρόνια η εικόνα ήταν ξεκάθαρη: "Τα κινήματα διαμαρτυρίας δεν ήταν καλά οργανωμένα ούτε και είχαν ευρεία απήχηση. Προέρχονταν κυρίως από τη ριζοσπαστική Αριστερά, καταφέρνοντας ωστόσο να διατηρήσουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τις δράσεις τους”.

[…] Η περίπτωση της Ελλάδας είναι πάντως διδακτική και για έναν ακόμη λόγο. Τελικά το αποφασιστικό χτύπημα στη Χρυσή Αυγή το έδωσε πιθανότατα το κράτος, όταν αυτό άσκησε ποινικές διώξεις ενάντια στο κόμμα και έφερε τους ηγέτες του ενώπιον της δικαιοσύνης. "Η Ελλάδα ποτέ δεν θεωρούσε τον εαυτό της ως μία αμυντική δημοκρατία – όμως υπό την πίεση του δρόμου αυτό άλλαξε για πρώτη φορά και με τρόπο ριζικό”, εξηγεί ο Έλληνας.

Σήμερα τα φαινόμενα βίας έχουν μειωθεί αισθητά και η ακροδεξιά είναι κατακερματισμένη. Στο πολιτικό σύστημα κυριαρχούν τώρα οι συντηρητικοί – έχοντας πρώτα διαχωρίσει τις θέσεις τους από την ακροδεξιά», καταλήγει το γερμανικό περιοδικό.

Γιώργος Πασσάς

Πηγή: skai.gr

