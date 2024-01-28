Βρούτσης: Τη Δευτέρα το χρονοδιάγραμμα για τις κάμερες και την ταυτοπροσωπία στα γήπεδα

Για τα νέα μέτρα στα γήπεδα, με την τοποθέτηση καμερών και την ταυτοπροσωπία, αλλά και την επαναλειτουργία του ΟΑΚΑ, μίλησε το πρωί της Κυριακής ο αναπληρωτής υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε στην ΕΡΤ, ο κ. Βρούτσης δήλωσε ότι αύριο θα ανακοινώσει το χρονοδιάγραμμα και τις ημερομηνίες που θα τεθούν σε εφαρμογή η λειτουργία των καμερών και η ταυτοπροσωπία. «Όποιο γήπεδο δεν έχει υποστήριξη από εκείνη την ημερομηνία και μετά, η επόμενη αγωνιστική θα είναι κεκλεισμένων των θυρών», είπε χαρακτηριστικά, επαναλαμβάνοντας ότι τα πρόστιμα για τους παραβάτες θα είναι υπέρογκα.

«Μέσα στον νόμο περιγράφονται ακριβώς τα σημεία (σσ. που θα τοποθετηθούν οι κάμερες) γιατί δεν μπορεί μια ΠΑΕ να βλέπει μόνο μια θύρα» είπε χαρακτηριστικά.

Για την θλιβερή επέτειο της συμπλήρωσης δύο χρόνων από τη δολοφονία του Άλκη Καμπανού ο κ. Βρούτσης αναφέρθηκε στα μέτρα που θα πάρει η Πολιτεία. Ενα εξ αυτών είναι ότι «όποιος δεν έχει κινητό δεν θα μπαίνει στο γήπεδο» ενώ όπως είπε οι νεαροί φίλαθλοι κάτω των 15 ετών θα προσέρχονται στα γήπεδα συνοδεία γονέων.

Δεν θέλουμε να κλείσουμε τους συνδέσμους

«Η Πολιτεία έχει νομοθετήσει. Περιμένουμε τους θεσμικούς παράγοντες να φέρουν προτάσεις» πρόσθεσε για το θέμα της οπαδικής βίας ο κ. Βρούτσης. Αναφερόμενος στους συνδέσμους τόνισε ότι σκοπός του υπουργείου δεν είναι να τους κλείσουν. «Εμείς δεν κλείνουμε σωματεία. Εμείς αναγνωρίζουμε μόνο μια λέσχη που θα συνδεθεί με την ΠΑΕ. Κάθε ΠΑΕ θα συνδέεται μόνο με μια λέσχη», πρόσθεσε. Και όπως επισήμανε στόχος είναι να αναβαθμιστούν οι αθλητικές λέσχες.

