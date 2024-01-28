«Οι προκλητικές χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, που έρχονται σε συνέχεια της επιτυχίας του στο ανατολίτικο παζάρι σχετικά με τα F-16, είναι αποκαλυπτικές των προθέσεών του», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ.

Υπογραμμίζει επίσης ότι «η κυβέρνηση συνεχίζει να τηρεί σιγή ασυρμάτου, χωρίς να διευκρινίζει πως θα διασφαλιστούν οι εγγυήσεις ασφαλείας, στις οποίες αναφέρεται με γενικόλογες διαρροές».

«Η ενίσχυση των Ένοπλων Δυνάμεων της χώρας είναι απαραίτητη, όμως δεν είναι μακροπρόθεσμα βιώσιμη μία ισορροπία, που θα βασίζεται σε ένα νέο ράλι εξοπλισμών, ιδιαίτερα όσο η χώρα μας παραμένει απλός καταναλωτής και δεν επενδύει στην εγχώρια παραγωγή και συμπαραγωγή αμυντικών συστημάτων», καταλήγει η Χαριλάου Τρικούπη.

Πηγή: skai.gr

