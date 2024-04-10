Του Γιάννη Ανυφαντή

Συνεχίζονται οι απώλειες για την κοινοβουλευτική ομάδα των Σπαρτιατών, μετά την ποινική δίωξη από τον Άρειο Πάγο, με τον βουλευτή Αιτωλοακαρνανίας, Διονύση Βαλτογιάννη να αποστέλλει πριν από λίγο επιστολή προς τον Πρόεδρος της Βουλής, με την οποία δηλώνει την πρόθεσή του να αποχωρήσει από την κοινοβουλευτική ομάδα.

Πρόκειται για την τρίτη ανεξαρτητοποίηση (είχε προηγηθεί εκείνη του Γιώργου Μανούσου και του Γιάννη Δημητροκάλλη) μετά την ποινική δίωξη από τον Άρειο Πάγο σε βάρος των 11 βουλευτών – πλην του προέδρου του κόμματος Βασίλη Στίγκα – και την πέμπτη από την εκλογή της κοινοβουλευτικής ομάδας, που πλέον αριθμεί 7 βουλευτές.

Στην επιστολή ανεξαρτητοποίησης του κ. Βαλτογιάννης αφήνει και σαφείς αιχμές κατά του προέδρου του κόμματος, τονίζοντας πως «είναι αδύνατον να παραμείνω στην Κ.Ο "Σπαρτιάτες" υπό την ηγεσία του Προέδρου κ. Στίγκα, ο οποίος μετά τις ανέρειστες και ανυπόστατες καταγγελίες του, κατέστη επί της ουσίας η αφορμή της ποινικής μου δίωξης.

Με βάση τον Κανονισμό της Βουλής, χρειάζεται να παραμείνουν πέντε βουλευτές εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας, προκειμένου να διατηρηθεί, διαφορετικά διαλύεται.

Διαβάστε την επιστολή του Δ. Βαλτογιάννη στον ΠτΒ

Πηγή: skai.gr

