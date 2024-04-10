Μαρινάκης: Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μονταζιέρας

Συνεχίζεται ο πόλεμος ανακοινώσεων μεταξύ κυβέρνησης και ΣΥΡΙΖΑ με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, Παύλο Μαρινάκη, να επανέρχεται στη "γεμάτη ψεύδη ανακοίνωση" που εξέδωσε ο ΣΥΡΙΖΑ.

Οπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο facebook ο Παύλος Μαρινάκης: "Σε σημερινή μου συνέντευξη στην τηλεόραση της ΕΡΤ και στην εκπομπή «Συνδέσεις», ερωτηθείς για το θέμα της περιβόητης «μονταζιέρας», απάντησα επί λέξει: «Εδώ μιλάμε για ένα θέμα το οποίο είναι «μη θέμα», ως προς την ουσία του ζητήματος των Τεμπών».

Επανέλαβα, δηλαδή, το αυτονόητο ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα μονταζιέρας, δηλαδή αλλοίωσης στοιχείων με σκοπό την παραπλάνηση των πολιτών.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την συνήθη χυδαία τακτική του, έβγαλε μια ακόμα ανακοίνωση με παραπλανητικό τίτλο γεμάτη ψεύδη, στην οποία ισχυρίζεται ότι δήθεν αποκάλεσα «μη θέμα» την τραγωδία των Τεμπών.

Το χειρότερο είναι ότι κάποια Μέσα Ενημέρωσης δεν μπήκαν καν στον κόπο να ακούσουν την συνέντευξή μου και υιοθέτησαν άκριτα το περιεχόμενο της κατάπτυστης ανακοίνωσης του ΣΥΡΙΖΑ.

Η λάσπη στον ανεμιστήρα είναι μια τακτική που έχει εφαρμόσει κατά κόρον το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης – με τα γνωστά αποτελέσματα.

Όλοι οι υπόλοιποι, όμως, ειδικά σε ένα τόσο ευαίσθητο θέμα όπως αυτό του δυστυχήματος των Τεμπών, έχουμε χρέος να προβάλλουμε την αλήθεια και μόνον εκείνη."

Πηγή: skai.gr

