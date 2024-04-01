Της Ιωάννας Μάνδρου

Εξηγήσεις ως ύποπτος για την κατηγορία ότι υπήρξε ο ηθικός αυτουργός για την εξαπάτηση των εκλογέων που ψήφισαν το κόμμα των Σπαρτιατών, έδωσε στην Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο έγκλειστος της Χρυσής Αυγής Ηλίας Κασιδιάρης.

Οι εξηγήσεις του δόθηκαν στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργεί η ίδια η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Γεωργία Αδειλίνη μετά από δημόσιες καταγγελίες του επικεφαλής του κόμματος των Σπαρτιατών Βασίλη Στίγκα. Ο Βασίλης Στίγκας προέβη σε καταγγελίες για ύπαρξη έκνομων δράσεων από βουλευτές του και παρασκηνιακές κινήσεις στο κόμμα του πέραν της νομιμότητας, κάνοντας λόγο για Greek Mafia και για «Δον Κορλεόνε».

Μετά τις καταγγελίες Στίγκα η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου παρενέβη προσωπικά, ο Βασίλης Στίγκας κατέθεσε δύο φορές στο πλαίσιο της έρευνας, ενώ εξηγήσεις δόθηκαν και από όλους, πλην Στίγκα βουλευτές που εξελέγησαν με το κόμμα των Σπαρτιατών με την κατηγορία της εξαπάτησης του εκλογικού σώματος με το σκεπτικό ότι πίσω από το εν λόγω κόμμα ήταν ο Ηλίας Κασιδιάρης, κάτι που απαγορεύεται από τον νόμο για τους έγκλειστους της ΧΑ.

Ηδη η Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου έχει ήδη ζητήσει την άρση ασυλίας των βουλευτών που εκλέχθηκαν με το κόμμα των Σπαρτιατών, πλην Στίγκα, (και οι ασυλίες έχουν αρθεί) οι εξηγήσεις δόθηκαν από όλους τους ύποπτους, με αποτέλεσμα η έρευνα της Εισαγγελέως να έχει περάσει πλέον στο κρίσιμο στάδιο των αποφάσεων για την κίνηση ποινικών διώξεων.

Η εισαγγελική απόφαση αναμένεται με εξαιρετικό ενδιαφέρον, με δεδομένο ότι για το κόμμα των Σπαρτιατών εκκρεμεί η απόφαση και του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου (Εκλογοδικείου) για την νομιμότητα συμμετοχή του στη Βουλή καθώς ήδη έχουν εκδικαστεί οι σχετικές προσφυγές.

Σύμφωνα με πληροφορίες η απόφαση του ΑΕΔ αναμένεται ώς τον Ιούνιο, καθώς τότε φεύγει, λόγω συνταξιοδότησης η Πρόεδρος του ΣτΕ Ευαγγελία Νίκα που προήδρευσε του Δικαστηρίου και άλλοι ανώτατοι δικαστικοί.

Η πιθανότητα με την απόφαση του Εκλογοδικείου να ακυρωθεί η εκλογή των βουλευτών των Σπαρτιατών εκτιμάται ως σημαντική, και σε αυτή την περίπτωση, το σενάριο να μοιραστούν στα άλλα κόμματα οι βουλευτικές τους έδρες θεωρείται το πιθανότερο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.