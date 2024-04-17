Για υποκρισία κατηγορεί τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη, ο εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Νίκος Ρωμανός. Αναλυτικά αναφέρει στη δήλωσή του ο κ. Ρωμανός:

«Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι ενώ ο κ. Κασσελάκης επιλέγει να σχολιάσει διχαστικά, το αυτονόητο δικαίωμα του να αναφέρεται στην πατρίδα, τη θρησκεία και την οικογένεια, εντάσσοντάς το στα πλαίσια της πολιτικής αντιπαράθεσης, την ίδια στιγμή ουσιαστικά απαγορεύει στους πολιτικούς του αντιπάλους να κάνουν το ίδιο, στοχοποιώντας τους!

Και προκειμένου να τα «πιάσει» όλα πετάει και έναν διαχωρισμό Κράτους-Εκκλησίας! Για μια ακόμα φορά, δυστυχώς, η υποκρισία περισσεύει!»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.