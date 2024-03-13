Στη Βουλή οι ρυθμίσεις για το φθηνότερο αγροτικό τιμολόγιο ρεύματος

Οι διατάξεις για την εφαρμογή των μέτρων για το αγροτικό ρεύμα που περιλαμβάνουν ρύθμιση χρεών και εξασφάλιση ανταγωνιστικού κόστους από μονάδες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας περιλαμβάνονται σε τροπολογία που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου για την «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης», που συζητείται στη Βουλή.

Πρόκειται για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν πρόσφατα και στηρίζονται κατά κύριο λόγο σε διμερείς μακροχρόνιες (τουλάχιστον δεκαετούς διάρκειας) συμβάσεις προμήθειας ρεύματος σε καταναλωτές αγροτικής χρήσης

Η τροπολογία προβλέπει τη σύνδεση των εν λόγω μονάδων ΑΠΕ στα δίκτυα κατ' απόλυτη προτεραιότητα, ενώ για τα ληξιπρόθεσμα χρέη έως 31/12/2023 παρέχεται η δυνατότητα άτοκης ρύθμισης καθώς το Δημόσιο αναλαμβάνει να καταβάλει τους τόκους στους προμηθευτές. Προβλέπεται επίσης απόλυτη προτεραιότητα και για τις ΑΠΕ που θα τροφοδοτούν ενεργοβόρες βιομηχανίες.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας οι τιμές για το αγροτικό ρεύμα, διαμορφώνονται ως εξής:

Για τα πρώτα 2 χρόνια:

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,3 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος χωρίς ληξιπρόθεσμες οφειλές: 9,8 λεπτά την κιλοβατώρα

Κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος που ανήκουν σε συνεργατικά σχήματα ή ασκούν συμβολαιακή γεωργία με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 10,5 λεπτά την κιλοβατώρα

Λοιποί κάτοχοι συνδέσεων αγροτικού ρεύματος με ληξιπρόθεσμες οφειλές: 11 λεπτά την κιλοβατώρα

Για τα υπόλοιπα 8 έτη για το 1/3 της κατανάλωσης των συγκεκριμένων παροχών η τιμή είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 9 λεπτά την κιλοβατώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.