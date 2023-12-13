Η προσπάθεια της κυβέρνησης είναι το χριστουγεννιάτικο τραπέζι να είναι γεμάτο φέτος και για αυτό τον λόγο εντάξαμε προϊόντα στο «καλάθι των Χριστουγέννων» τα οποία είναι απαραίτητα ώστε να έχουμε ένα πλήρες γιορτινό τραπέζι τόνισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας μιλώντας στην ΕΡΤ .

Πρόσθεσε ότι «ήδη έχουμε τις πρώτες αλυσίδες οι οποίες έχουν αρχίσει και αποστέλλουν τα στοιχεία με τις τιμές των προϊόντων για το γιορτινό καλάθι που θα έχουν φέτος».

Σε άλλο σημείο ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι «δεν θα επιτρέψουμε την αναρχία στην αγορά» κι ότι οι παραβάτες του νόμου θα τιμωρούνται ενώ θα επιβάλλονται βαριά πρόστιμα.

«Έχουμε χαμηλότερες τιμές ή ίδιες τιμές σε σχέση με πέρσι»

Μέχρι το απόγευμα, θα έχουν ανακοινωθεί από όλες τις αλυσίδες, από όλα τα σούπερ μάρκετ οι τιμές στο καλάθι των Χριστουγέννων.

«Καταρχήν βλέπουμε ότι έχουμε χαμηλότερες τιμές από πέρσι ή ίδιες τιμές από πέρυσι. Άρα έχουμε ή μηδενικό πληθωρισμό ή έχουμε αρνητικό πληθωρισμό σε σχέση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Συγκεκριμένα στο αρνίσιο κρέας είναι μειωμένη η τιμή του κατά 17%.

Έχουμε τη φέτα να είναι στην ίδια τιμή ακριβώς με τα περσινά Χριστούγεννα, έχουμε τη γαλοπούλα να είναι μειωμένη κατά 5%.

Έχουμε γαλακτοκομικά προϊόντα επίσης μειωμένα. Έχουμε το γάλα να είναι ελαφρά μειωμένο ή ίδια τιμή με πέρσι ανάλογα με το αν είναι πλήρες ή ελαφρύ η λάιτ, η ζάχαρη είναι ελαφρά μειωμένη, το τσουρέκι και η παραδοσιακή βασιλόπιτα ίδια τιμή με πέρσι.

Καμία αύξηση - γιατί το προηγούμενο διάστημα και τις προηγούμενες μέρες άκουσα εκτιμήσεις ότι θα είναι αυξημένο το γιορτινό τραπέζι κατά 20%.

Το γιορτινό τραπέζι φέτος και σε ό,τι αφορά το χοιρινό κρέας και σε ό,τι αφορά τη γαλοπούλα και σε ό,τι αφορά το αρνί και σε ό,τι αφορά και τα υπόλοιπα τα οποία είναι απαραίτητα, είναι είτε μειωμένο είτε ίδια τιμή».

Τι είπε για το καλάθι του Άι Βασίλη

Για το «καλάθι του Άι Βασίλη» που έρχεται στις 15 Δεκεμβρίου ο Κώστας Σκρέκας τόνισε ότι «το καλάθι των παιχνιδιών, το καλάθι του Άι Βασίλη που θα κάνει χαρούμενα τα παιδιά που τόσο περιμένουν τα δώρα τους και τους μεγάλους βεβαίως που θα κάνουν χαρούμενα τα παιδιά, περιλαμβάνει παιχνίδια από όλες τις κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε ένα κατάστημα που εξειδικεύεται σε πώληση παιχνιδιών. Υπόχρεοι είναι όλες οι επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ, αλλά προαιρετικά μπορούν και μικρότερα καταστήματα να κάνουν το δικό τους καλάθι παιχνιδιών και να το προσφέρουν στους πελάτες τους».

Πηγή: skai.gr

