Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πρεμιέρα κάνει σήμερα το «Καλάθι των Χριστουγέννων»: Τι περιλαμβάνει

Περιέχει προϊόντα που είναι βασικά για το γιορταστικό τραπέζι 

Καλάθι των Χριστουγέννων

Πρεμιέρα κάνει σήμερα το «Καλάθι των Χριστουγέννων», που θα βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου.

Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» περιλαμβάνει έξι διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, τα οποία είναι βασικά για το εορταστικό τραπέζι.

Στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» εντάσσονται τα προϊόντα:

  1. Γαλοπούλα
  2. Σοκολάτα
  3. Τσουρέκι
  4. Βασιλόπιτα (τσουρέκι)
  5. Αρνί
  6. Κατσίκι
Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Καλάθι του Αη Βασίλη πρεμιέρα σούπερ μάρκετ
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark