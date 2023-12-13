Πρεμιέρα κάνει σήμερα το «Καλάθι των Χριστουγέννων», που θα βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου.

Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» περιλαμβάνει έξι διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, τα οποία είναι βασικά για το εορταστικό τραπέζι.

Στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» εντάσσονται τα προϊόντα:

Γαλοπούλα Σοκολάτα Τσουρέκι Βασιλόπιτα (τσουρέκι) Αρνί Κατσίκι

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.