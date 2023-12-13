Πρεμιέρα κάνει σήμερα το «Καλάθι των Χριστουγέννων», που θα βρίσκεται στα ράφια των σούπερ μάρκετ έως και την Τετάρτη 3 Ιανουαρίου.
Το «Καλάθι των Χριστουγέννων» περιλαμβάνει έξι διαφορετικές κατηγορίες τροφίμων, τα οποία είναι βασικά για το εορταστικό τραπέζι.
Στο «Καλάθι των Χριστουγέννων» εντάσσονται τα προϊόντα:
- Γαλοπούλα
- Σοκολάτα
- Τσουρέκι
- Βασιλόπιτα (τσουρέκι)
- Αρνί
- Κατσίκι
