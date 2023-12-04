Τις επόμενες ημέρες ξεκινάει και το Καλάθι των παιχνιδιών

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ξεκινήσει και το "Καλάθι των παιχνιδιών", προκειμένου κάθε οικογένεια να μπορεί να αγοράσει σε προσιτές τιμές ένα παιχνίδι, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Ανάπτυξης, Κώστας Σκρέκας, από το βήμα της Βουλής, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Ο υπουργός τόνισε ότι τα προϊόντα που έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία «Μόνιμη Μείωση Τιμής» έφτασαν τα 1.277 ενώ ανέφερε ότι δόθηκε εξάμηνη παράταση για το «Καλάθι του νοικοκυριού» και υπενθύμισε ότι από 13 Δεκεμβρίου ξεκινάει και το «Καλάθι των Χριστουγέννων» με βασικά προϊόντα για κάθε γιορτινό τραπέζι.

«Η προσπάθειά μας να μειωθούν σε σταθερή βάση οι τιμές των καταναλωτικών προϊόντων στα ράφια των σούπερ μάρκετ είναι σαφές ότι έχει αποτέλεσμα», είπε ο υπουργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.