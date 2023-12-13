Με τις τοποθετήσεις των γενικών εισηγητών των εννέα κοινοβουλευτικών ομάδων, αρχίζει στις 11πμ στην ολομέλεια της Βουλής, η πενθήμερη συζήτηση του Κρατικού Προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2024.

Το ενδιαφέρον αναμένεται να κορυφωθεί την Κυριακή, 17 Δεκεμβρίου 2023, με τις τοποθετήσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, και των αρχηγών των κοινοβουλευτικών ομάδων.

Η συζήτηση του προϋπολογισμού θα ολοκληρωθεί - το αργότερο - τα μεσάνυχτα της Κυριακής. Αμέσως μετά, θα ακολουθήσει ονομαστική φανερή ψηφοφορία, η οποία - κατά παράδοση - λογίζεται ως ψήφος εμπιστοσύνης προς την κυβέρνηση.

Το νομοσχέδιο με τίτλο «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» έχει ήδη γίνει δεκτό, κατά πλειοψηφία, από την αρμόδια επιτροπή της Βουλής.

Η Νέα Δημοκρατία ψήφισε υπέρ του σχεδίου νόμου, ο ΣΥΡΙΖΑ - Προοδευτική Συμμαχία, το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση - Κυριάκος Βελόπουλος, το Δημοκρατικό Κίνημα «Νίκη» και η Πλεύση Ελευθερίας - Ζωή Κωνσταντοπούλου, το καταψήφισαν, ενώ οι Σπαρτιάτες επιφυλάχθηκαν.-

