Σε κλίμα κατανόησης η συνάντηση Μητσοτάκη με τους εκπροσώπους των αγροτικών μπλόκων

Σε ήπιο και καλό κλίμα κατανόησης έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, η συζήτηση του πρωθυπουργού με τους εκπροσώπους της Επιτροπής μπλόκων.

«Είναι αιτήματα που έχουμε φέρει σε όλες τις κυβερνήσεις και τα οποία φέρνουνε κάθε χρόνο» ανέφεραν οι εκπρόσωποι των μπλόκων κατά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό.

«Να σας ευχαριστήσω για τις ειλικρινείς τοποθετήσεις σας και την αξιοπρέπεια με την οποία εκφράσατε τα αιτήματά σας. Όπως επίσης, να επισημάνω ότι οι κινητοποιήσεις σας ήταν λελογισμένες. Αρκετές όμως για να ευαισθητοποιηθεί η πολιτική ηγεσία για ζητήματα με τα οποίοι είστε αντιμέτωποι. Γνωρίζω ότι είστε αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος παραγωγής» επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης πριν ανακοινώσει τις νέες πρωτοβουλίες της κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

