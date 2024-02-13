«Κάλεσμα» Βελόπουλου προς τους βουλευτές να δηλώσουν επισήμως αν είναι ομοφυλόφιλοι ή όχι

Του Γιάννη Ανυφαντή

Κάλεσμα προς τους βουλευτές να δηλώσουν δημοσίως τις σεξουαλικές τους προτιμήσεις απηύθυνε από το βήμα της Βουλής ο Κυριάκος Βελόπουλος, προκαλώντας την αντίδραση των κομμάτων στην ολομέλεια.

«Γιατί δεν ρωτάμε πόσοι εδώ μέσα είναι ομοφυλόφιλοι; Για να ξέρουμε δηλαδή πως θα ψηφίσουν στο νομοσχέδιο για τον γάμο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, σχολιάζοντας όσα είχε πει την περασμένη εβδομάδα, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου στις αρμόδιες επιτροπές, ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας, Σπύρος Μπιμπίλας που κάλεσε την Εκκλησία «να πει πόσους γκέι ιερείς υπάρχουν».

Η τοποθέτηση του κ. Βελόπουλου προκάλεσε την αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ Μιχάλη Κατρίνη. «Είπε ο Βελόπουλος ότι αν κάποιος βουλευτής είναι ομοφυλόφιλος να το δηλώσει γιατί λέει ότι έχει έννομο συμφέρον με το νομοσχέδιο για τον γάμο όπως θα είχε ένας βουλευτής - εφοπλιστής αν ερχόταν νομοσχέδιο για την ναυτιλία. Τι είναι αυτά που ακούμε;», σχολίασε ο βουλευτής της Χαριλάου Τρικούπη, τονίζοντας πως «ο άνθρωπος δεν καταλαβαίνει σε ποια αίθουσα βρίσκεται. Να ανακληθεί στην τάξη και να διαγραφούν από τα πρακτικά τα όσα είπε». Αναφερόμενος στη δήλωσή την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Μπιμπίλας τόνισε πως «δεν το είπα από το βήμα της Ολομέλειας αλλά σε μια στιγμή έντασης» και πρόσθεσε «Οι Έλληνες έχουν δικαίωμα να είναι άθρησκοι και να είναι το ίδιο πατριώτες. Είμαι άθρησκος αλλά το ίδιο Έλληνας με τον κ. Βελόπουλο και θα υπερασπιστώ την πατρίδα μου μέχρι τελευταίας ρανίδας του αίματός μου».

«Είναι θράσος να απευθύνεστε με αυτό τον ιταμό τρόπο στον κ. Βελόπουλο. Να είστε πιο προσεκτικός» ανταπάντησε εκ μέρους της Ελληνικής Λύσης ο κ. Κωνσταντίνος Χήτας, με τον ίδιο να σχολιάζει δηκτικά την τοποθέτηση του κ. Κατρίνη: «τέτοια πρεμούρα του ΠΑΣΟΚ για γάμο ομοφυλόφιλων! Σας έχουν επηρεάσει οι δημοσκοπήσεις!».

