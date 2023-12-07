Σε εξέλιξη βρίσκονται αυτή την ώρα οι προγραμματισμένες συναντήσεις καθώς ο Τούρκος πρόεδρος έχει συνάντηση με την πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Συγκεκριμένα, αυτή την ώρα, συναντάται ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Υπενθυμίζεται ότι στις συναντήσεις προστέθηκε και αυτή του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σταικούρα με τον Τούρκο ομόλογό του. Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης συναντάται και με τον Τούρκο υπουργό εμπορίου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.