Η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας για την άφιξη Ερντογάν στην Αθήνα

Ανάρτηση για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα εξέδωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η τουρκική προεδρία.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια κοινή φωτογραφία του Τούρκου προέδρου με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να περπατάνε στο κόκκινο χαλί.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η ανάρτηση:

«Ο Πρόεδρός μας Ερντογάν, έφτασε στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου μετέβη με την ευκαιρία της Πέμπτης Συνάντησης του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Türkiye-Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi'nin Beşinci Toplantısı vesilesiyle gittiği Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı. pic.twitter.com/e1MyqxiSH3 — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) December 7, 2023

