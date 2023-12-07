Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Η ανάρτηση της τουρκικής προεδρίας για την άφιξη Ερντογάν στην Αθήνα

Τι αναφέρει η τουρκική προεδρία

ερντογαν αθηνα

Ανάρτηση για την επίσκεψη του Τούρκου προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα εξέδωσε με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η τουρκική προεδρία.

Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια κοινή φωτογραφία του Τούρκου προέδρου με τον υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη να περπατάνε στο κόκκινο χαλί.

Συγκεκριμένα, αναφέρει η ανάρτηση:

«Ο Πρόεδρός μας Ερντογάν, έφτασε στην Αθήνα, την πρωτεύουσα της Ελλάδας, όπου μετέβη με την ευκαιρία της Πέμπτης Συνάντησης του Συμβουλίου Υψηλού Επιπέδου Συνεργασίας Τουρκίας-Ελλάδας».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Αθήνα επίσκεψη επίσκεψη Ερντογάν στην Αθήνα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark