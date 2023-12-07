Ελλάδα-Τουρκία: Οι άρρηκτοι δεσμοί στην οικονομία - Πάνω από 2,5 δισ. οι ελληνικές εξαγωγές

Του Χρυσόστομου Τσούφη

Αιγαίο, υδρογονάνθρακες, υφαλοκρηπίδα, γκρίζες ζώνες, Κύπρος είναι μερικά από τα θέματα που διαχρονικά «τραυματίζουν» τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας και τις τοποθετούν σε... Οι άρρηκτοι δεσμοί στην αντίπαλα στρατόπεδα.



Στα θέματα όμως της οικονομίας οι δεσμοί είναι ισχυροί και με το πέρασμα του χρόνου διαρκώς ενισχύονται. Και πρέπει να θεωρείται βέβαιο ότι στη συνάντηση του πρωθυπουργού με τον Τούρκο πρόεδρο, η ατζέντα θα έχει και... οικονομία.



ΕΜΠΟΡΙΟ



Καταρχάς τις 2 χώρες «ενώνουν» 5,5δισ€, όση δηλαδή ήταν η αξία των εμπορικών σχέσεων Ελλάδας-Τουρκίας το 2022 σύμφωνα με τις Στατιστικές Υπηρεσίες των 2 χωρών, αξία που αποτελεί ιστορικό ρεκόρ.



Τα στοιχεία λένε ότι η Ελλάδα εξήγαγε πέρυσι προς την Τουρκία προϊόντα αξίας 2,5δισ€ , μάλιστα η Τουρκία αποτελεί τον 5ο μεγαλύτερο «υποδοχέα» ελληνικών προϊόντων πίσω από Ιταλία, Βουλγαρία, Γερμανία και Κύπρο. Τα τελευταία 27 χρόνια ο ρυθμός εξαγωγών προς την Τουρκία αυξάνεται μεσοσταθμικά 11,8% ετησίως. Το 1995 οι εξαγωγές προς την Τουρκία ήταν μόλις 245εκατ€

Στην γειτονική χώρα εξάγουμε κυρίως :

Διυλισμένο Πετρέλαιο

Εκκοκισμένο Βαμβάκι

Πλαστικά

Αλουμίνιο

Υπολογιστές

Σιτάρι



Στον αντίποδα οι εισαγωγές από την Τουρκία, άγγιξαν πέρυσι τα 2,9δισ€ και η Τουρκία είναι στην 9η θέση των «τροφοδοτών» μας. Τα τελευταία 27 χρόνια ο ρυθμός εισαγωγών προς την Τουρκία αυξάνεται μεσοσταθμικά 11,7% ετησίως. Το 1995 οι εξαγωγές προς την Τουρκία ήταν μόλις 230εκατ€.

Από την Τουρκία εισάγουμε κυρίως :

Διυλισμένο πετρέλαιο

Αυτοκίνητα

Φυσικό αέριο

Προϊόντα κλωστοϋφαντουργίας

Ηλεκτρικές συσκευές

Ψάρια



ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ



Και στον τουρισμό οι δεσμοί είναι άρρηκτοι και οι δύο χώρες προσπαθούν μετά το παγκόσμιο σοκ της πανδημίας να ...ξαναβρούν τον βηματισμό τους.



Σύμφωνα με την Τουρκική Στατιστική υπηρεσία 584.000 Έλληνες ταξίδεψαν το 2022 στη γειτονική χώρα, μια αύξηση 260% σε σχέση με τις 162.000 του 2021. Βέβαια απέχουμε ακόμη αρκετά από τις 820.000 του 2019.



Το αντίστροφο δρομολόγιο έκαναν 585.000 Τούρκοι πολίτες , αριθμός 5,5 φορές μεγαλύτερος από αυτόν του 2021



ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ



Εδώ υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό για "σύσφιξη" των σχέσεων. Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδας οι άμεσες επενδύσεις της Ελλάδας στη Τουρκία ανήλθαν το 2022 σε 352εκατ€ όταν το 2014 – εξαιτίας σε μεγάλο βαθμό της εξαγοράς της Τουρκικής Finansbank από την Εθνική Τράπεζα – ανέρχονταν σε 5,4δισ€ που αποτελεί και το ρεκόρ.

Περίπου στα ίδια επίπεδα και οι Τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα, 312 εκατ€ με τη διαφορά όμως ότι οι Τουρκικές επενδύσεις μόνο αυξάνονται από το 2013 και μάλιστα τριπλασιάστηκαν σε σχέση με το 2021.



Προκαλεί εντύπωση πάντως ότι το Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών στην επίσημα ιστοσελίδα του κάνει λόγο για ελληνικές επενδύσεις ύψους 6,8δισ$ κυρίως στην πληροφορική, τις αγροτικές εφαρμογές, τις κατασκευές, τα καλλυντικά και τα φάρμακα , τη μεταποίηση και πλαστικά.

Γίνεται επίσης λόγος για Τουρκικές επενδύσεις στην Ελλάδα ύψους περίπου εκατ.€ κυρίως σε μαρίνες και λιμάνια ενώ γίνεται ειδική αναφορά στη ZiraatBank και τα υποκαταστήματα της σε Αθήνα, Κομοτηνή και Ξάνθη.

