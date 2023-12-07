Κοινή διακήρυξη φιλίας για συνεργασία και καλή γειτονιά αναμένεται να εκδοθεί από το 5ο Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Η τρισέλιδη διακήρυξη θα αναφέρεται σε α) ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και β) αποτροπή εχθρικών ενεργειών. Μάλιστα, το κείμενο προτρέπει σε αποχή από ενέργειες που υπομονεύουν το καλό κλίμα.

Επίσης θα γίνεται αναφορά στις αξίες και τις αρχές του ΟΗΕ για καλές σχέσεις καθώς και σε ανταλλαγή επισκέψεων σε όλα τα επίπεδα.

H διακήρυξη θα υπογράφει από τον Έλληνα Πρωθυπουργό και τον Τούρκο πρόεδρο.

Ωστόσο δεν δεσμεύει νομικά τις 2 χώρες .



Πηγή: skai.gr

