«Πιστεύω ότι η συνεδρίαση του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας - Τουρκίας θα αποτελέσει ευκαιρία για την αρχή για μια νέα εποχή στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας» ήταν η πρώτη δήλωση του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη συνάντησή του με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου στο Προεδρικό Μέγαρο.

Πρόσθεσε μεταξύ άλλων ότι βρισκόμαστε εδώ με ευρεία αντιπροσωπεία υπουργών και ότι οι υπουργοί των δυο χωρών θα κάνουν επικοδομητικές συναντήσεις και συμφωνίες με τους ομολόγους τους.

«Θα συζητήσουμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα ζητήματα. Οι προετοιμασίες έχουν γίνει από τους υπουργούς. Βάζοντας τις απαραίτητες υπογραφές θα συνεχίσουμε τον δρόμο μας με πιο ευνοϊκό τρόπο. Πιστευώ ότι θα είναι καλύτερα για το μέλλον και των δύο μερών να μιλάμε βλέποντας το ποτήρι μισογεμάτο» τόνισε προσθέτοντας ότι σκοπός είναι να ανεβάσουμε από 5,5 δισεκατομμύρια δολάρια τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών στα 10 δισεκατομμύρια και παρατήρησε ότι θα συζητήσουμε ποια βήματα μπορούμε να κάνουμε σε όλα τα πεδία, σε όλα τα θέματα.

Από την πλευρά της η κυρία Σακελλαροπούλου υποδεχόμενη τον κ. Ερντογάν τόνισε την ανάγκη Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, τη διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, προς όφελος και των δυο λαών, αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Ειδικότερα, η κυρία Σακελλαροπούλου, υπογράμμισε ότι «τα τραγικά συμβάντα που αντιμετώπισαν φέτος οι χώρες μας, έγιναν αφορμή για να αποδειχθεί για μια ακόμη φορά, ότι το αίσθημα αλληλεγγύης και η επίδειξη ανθρωπιάς, κάτω από δύσκολες συνθήκες, είναι ένα κοινό χαρακτηριστικό, που ενώνει τους δυο λαούς».

Παράλληλα, υποστήριξε, ότι «η διαπίστωση αυτή αποτελεί ισχυρή βάση για να στηριχθεί η αμοιβαία πολιτική βούληση για την εδραίωση ενός κλίματος, που θα επιτρέψει την εμβάθυνση της συνεργασίας και την αποφυγή εντάσεων στις διμερείς μας σχέσεις».

Στο ίδιο πλαίσιο, ανέφερε ότι «εάν αναλογιστούμε τι γίνεται στον περίγυρό μας, είναι αναγκαίο, περισσότερο ίσως από ποτέ, Ελλάδα και Τουρκία να εργαστούν από κοινού για την ενίσχυση της ευημερίας, για την διαφύλαξη της ειρήνης, της σταθερότητας, του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, καθώς και για την προώθηση σχέσεων καλής γειτονίας, προς όφελος και των δυο λαών μας, αλλά και της ευρύτερης περιοχής».

Ωστόσο, παρατήρησε, ότι «έχοντας επίγνωση του γεγονότος, ότι υπάρχουν ζητήματα, στα οποία έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, είναι σημαντική η διατήρηση και εμπέδωση του εποικοδομητικού κλίματος» και πρόσθεσε ότι «η παρουσία σας, σήμερα στην Ελλάδα, μετά την πάροδο έξι ετών, πιστεύω ότι αντανακλά, το θετικό αυτό πνεύμα».

Καταλήγοντας, ευχήθηκε ειρήνη και ευημερία στον φίλο λαό της Τουρκίας, καθώς και παραγωγικές συνομιλίες, στο πλαίσιο του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδος-Τουρκίας και καλωσόρισε και πάλι τον Τούρκο Πρόεδρο στην Ελλάδα.

Ο Τούρκος πρόεδρος προσγειώθηκε λίγο πριν από τις 10:30 στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος.

Μαζί του έφτασε και η ομάδα υπουργών που τον συνοδεύουν.

Τον Τούρκο πρόεδρο υποδέχτηκε στο αεροδρόμιο ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνομιλία με τον κ. Ερντογάν.

Ο κ. Ερντογάν αφού συνομίλησε με τον κ. Γεραπετρίτη για λίγο στον vip χώρο του αεροδρομίου, επιβιβάστηκε στην τεθωρακισμένη λιμουζίνα και αναχώρησε για το Προεδρικό Μέγαρο όπου και έχει συνάντηση με την Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Στις 12.15 θα μεταβεί στο Μέγαρο Μαξίμου, όπου θα έχει συνάντηση με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του 5ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Τουρκίας.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός και ο κ. Ερντογάν θα κάνουν δηλώσεις στον Τύπο.

Θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας της ολομέλειας του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας. Νωρίτερα , στις 11.30 ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας θα έχει συνάντησδη με τον Τούρκο ομόλογό του, Γιασάρ Γκιουλέρ, στη Λέσχη Αξιωματικών Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης , στις 12 το μεσημέρι θα συναντηθεί ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κ. Χατζηδάκης με τον Τούρκο ομόλογο του Μεχμέτ Σιμσέκ, οι υφυπουργοί Εξωτερικών Κ. Φραγκογιάννης και Α. Παπαδόπουλου με τον υφυπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Μπουράκ Ακτσαπάρ, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δ. Καιρίδης, Προστασίας του Πολίτη Γ. Οικονόμου και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Χρ. Στυλιανίδης με τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Αλί Γερλίκαγια , η υπουργός Τουρισμού Ο. Κεφαλογιάννη και Πολιτισμού Λ. Μενδώνη με τον υπουργό Πολιτισμού της Τουρκίας Μεχμέτ Νουρί Ερσόι και ο υπουργός Παιδείας Κ. Πιερρακάκης με τον υπουργό Εθνικής Παιδείας της Τουρκίας Γιουσούφ Τεκίν.

Κατά τη διάρκεια της επίσημης επίσκεψης του κ.Ερντογάν πραγματοποιούνται έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις (σταδιακή και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, καθώς και απαγόρευση στάσης και στάθμευσης), σε διάφορα σημεία του οδικού δικτύου της ευρύτερης περιοχής του Κέντρου της Αθήνας, ενώ η ΕΛ.ΑΣ. ανακοίνωσε την απαγόρευση συγκεντρώσεων κατά τη διάρκεια της επίσκεψης.

Κλειστοί δρόμοι

Μέχρι το απόγευμα οι οδοί Κατεχάκη - Μεσογειων - Βασιλ. Σοφίας - Κηφισίας - Βασ. Κωνσταντίνου - Βασ. Αμαλίας - Αλεξάνδρας - Μιχαλακοπουλου - Σταδίου - Πανεπιστημίου και Ακαδημίας θα είναι μια απαγορευμένη ζώνη για τους κατοίκους της πρωτεύουσας.

Στα ψηλά κτίρια σε ολόκληρη την Αθήνα κατά τη διάρκεια της επίσκεψης θα είναι ακροβολισμένοι ελεύθεροι σκοπευτές οι οποίοι θα καλύψουν όλα τα νευρολογικά σημεία.

Ταυτόχρονα και τις 6 ώρες που θα βρίσκεται εδώ Ερντογάν θα υπάρχει εναέρια επιτήρηση, σε πολλά επίπεδα τόσο από drones, όσο κι από ελικόπτερα της ελληνικής αστυνομίας, τα οποία θα δίνουν ζωντανή εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ.

Ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι θα σαρώσουν το κέντρο της Αθήνας, θα ελέγξουν ακόμη και κάδους σκουπιδιών για τυχόν εκρηκτικούς μηχανισμούς ή ύποπτα αντικείμενα. Την ίδια ώρα, η ΕΛΑΣ θα ελέγξει ακόμη και τις στοές του δικτύου ομβρίων υδάτων.

Η επίσκεψη του Τουρκου προεδρου στην Ελλάδα θα διαρκέσει περίπου πέντε ώρες.

