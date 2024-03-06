Μέτρα για να προχωρήσει η δεύτερη φάση μεταρρύθμισης στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας ανακοίνωσαν ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και η αναπληρώτρια υπουργός Ειρήνη Αγαπηδάκη.

Ειδικότερα, δημιουργούνται 7 πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας στην επικράτεια και ενισχύεται ο θεσμός του προσωπικού γιατρού, δίνοντας κίνητρα συμμετοχής γενικών ιατρών και παθολόγων, αλλά και διευρύνοντας τη δεξαμενή με ιδιώτες γιατρούς που θα πληρώνει ο πολίτης.

Επίσης εισάγονται δείκτες παρακολούθησης του έργου του προσωπικού γιατρού με αιχμή την πρόληψη, προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, ενώ θα υπάρχουν ποινές στους γιατρούς που δεν θα καλύψουν τους στόχους.

Ειδικότερα, τα πανεπιστημιακά Κέντρα Υγείας θα είναι συνδεδεμένα με τις Ιατρικές Σχολές (ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, Λάρισα, Ιωάννινα, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο), θα παρέχουν ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και θα αποτελούν «κέντρα» εκπαίδευσης των γιατρών.

Το κάθε πανεπιστημιακό Κέντρο θα έχει 4 μέλη ΔΕΠ (5 για Αθήνα και Θεσσαλονίκη) κατάλληλα εκπαιδευμένα για να παρέχουν ΠΦΥ.

Ο ορίζοντας υλοποίησης είναι έως το τέλος του 2024. Τουλάχιστον 30 καθηγητές Ιατρικής θα ενταχθούν στο δυναμικό των νέων πανεπιστημιακών Κέντρων Υγείας.

Σε αυτά τα κέντρα υγείας θα λειτουργεί και τηλεϊατρική για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Επίσης θα αναπτυχθούν 312 ιατρεία χρόνιων παθήσεων.

Οι ειδικότητες που θα πλαισιώσουν το θεσμό του προσωπικού γιατρού είναι παθολόγοι, παιδίατροι αλλά και ψυχολόγοι.

Η δεξαμενή για τον προσωπικό γιατρό είναι όσοι υπηρετούν στην ΠΦΥ του δημοσίου τομέα (2.015), όσοι έχουν δηλώσει συμμετοχή στο θεσμό από τον ιδιωτικό τομέα (1.272). Η αναμόρφωση του θεσμού του αγροτικού γιατρού είναι το επόμενο κανάλι. Δηλαδή, οι απόφοιτοι θα υπηρετούν στα Περιφερειακά Ιατρεία ως προσωπικοί γιατροί. Δημιουργείται και μια 4η δεξαμενή με ιδιώτες γιατρούς, τους οποίους μπορούν να επιλέγουν οι πολίτες αλλά θα τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Σήμερα, υπηρετούν 1.261 γιατροί στα ιατρεία υπαίθρου και εντός των επόμενων μηνών θα ανοίξουν επιπλέον 1.370 θέσεις.

Όπως είπε η κυρία Αγαπηδάκη, το νέο που έρχεται είναι ότι οι θέσεις γιατρών θα ανοίγουν ανά δήμο, ώστε ο πολίτης να βρίσκει γιατρό κοντά στην κατοικία του. Επιπλέον θα δοθούν κίνητρα στον γιατρό ώστε οι εγγεγραμμένοι πολίτες να αξιοποιούν τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου.

Τα κενά σήμερα για να καλυφθεί ο πληθυσμός ανέρχονται σε 1.370, με το 60% να αφόρα την Αττική. Μέχρι σήμερα έχουν εγγραφεί 5 εκατ. πολιτες, δηλαδή το 56% του πληθυσμού.

Όπως είπε θα πάμε σε ανακατανομή του συστήματος ώστε οι πολίτες να επιλέξουν γιατρό κοντά στην κατοικία τους.

Γεωργιάδης και Αγαπηδάκη έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στα κίνητρα που θα δοθούν για την επιλογή από νέους της ειδικότητας Γενικής Ιατρικής και Παθολογίας.

Όπως είπε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης προχωράμε στο επόμενο βήμα της μεταρρύθμισης της ΠΦΥ. «Επί πολλά χρόνια η Ελλάδα προσπαθεί να οικοδομήσει σύστημα ΠΦΥ. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες που δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να οικοδομήσουμε λειτουργικό σύστημα ΠΦΥ».

Οι νέοι γιατροί που θα επιλέξουν τις ειδικότητες της Παθολογίας ή της Γενικής Ιατρικής θα λαμβάνουν ετήσια αποζημίωση 30.000 ευρώ και θα πρέπει να μείνουν επιπλέον 5 χρόνια στον θεσμό.

«Μόνο 6% των γιατρών μας είναι γενικοί γιατροί και παθολόγοι. Είναι πολύ δύσκολο να εφαρμόσουμε αυτή τη μεταρρύθμιση εάν δεν έχουμε αυτές τις δύο ειδικότητες» ανέφερε ο υπουργός Υγείας και συνέχισε: «Όσοι επιλέξουν αυτές τις ειδικότητες που είναι 5 χρόνια θα πρέπει να παραμείνουν ως προσωπικοί γιατροί για 5 χρόνια όπου θα λαμβάνουν μπόνους 30.000 ευρώ».

Σχετικά με τους δείκτες αξιολόγησης είπαν ότι θα αφορούν και τις 4 κατηγορίες εγγεγραμμένων ιατρών: οι δημόσιοι, οι ιδιώτες, οι επί θητείας και οι γιατροί με ιδιωτική αποζημίωση π.χ. ανά δήμο.

Ο ρόλος τους θα είναι η πρόληψη (συμβουλές για αλλαγή τρόπου ζωής σωστή διατροφή άσκηση, διακοπή καπνίσματος κ.λπ.) αλλά και η προαγωγή Υγείας (προληπτικές εξετάσεις π.χ. μαστογραφία, HPV DNA test, εξέταση για προστάτη κ.λπ.). Όλα αυτά τα στοιχεία ο γιατρός θα τα καταχωρεί στον ψηφιακό ιατρικό φάκελο του ασθενούς.

