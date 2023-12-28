Λογαριασμός
Σακελλαροπούλου για Ντελόρ: Η Ευρώπη έχασε έναν από τους ιδρυτικούς της πατέρες, έναν μεγάλο Ευρωπαίο

Η Πρόεδρος της Δημοκρατίας στην ίδια ανακοίνωση κάνει λόγο για την ανεκτίμητη κληρονομιά που αφήνει πίσω του ο εκλιπών

Σακελλαροπούλου

«Με τον θάνατο του Jacques Delors, η Ευρώπη χάνει έναν από τους ιδρυτικούς της πατέρες, έναν μεγάλο Ευρωπαίο και Γάλλο που αφιέρωσε όλη του τη ζωή στην κοινή μας μοίρα» αναφέρει σε ανακοίνωση της η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου για τον θάνατο του Ζακ Ντελόρ.

Στην ίδια ανακοίνωση η κα. Σακελλαροπούλου σημειώνει ότι «η ανεκτίμητη κληρονομιά του θα συνεχίσει να εμπνέει τους ευρωπαίους πολίτες και τις μελλοντικές γενιές».
 

