Ανδρουλάκης για Ντελόρ: Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:

Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή, που μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμενε πολιτικά ενεργός.

O Jacques Delors έχει συνδέσει το όνομά του με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.

Ήταν ο πατέρας της Πολιτικής Συνοχής και έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς, της Νομισματικής Ένωσης και του Ευρώ.

Η πολιτική του παρακαταθήκη για μία κοινωνική Ευρώπη της σύγκλισης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών συνεχίζει να μας εμπνέει.

