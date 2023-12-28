Ανδρουλάκης για Ντελόρ: Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή

«Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή, που μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμενε πολιτικά ενεργός» αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τον θάνατο του Ζακ Ντελόρ, σε ηλικία 98 ετών.
Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης «O Jacques Delors έχει συνδέσει το όνομά του με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».
Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη:
Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή, που μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμενε πολιτικά ενεργός.
O Jacques Delors έχει συνδέσει το όνομά του με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση.
Ήταν ο πατέρας της Πολιτικής Συνοχής και έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς, της Νομισματικής Ένωσης και του Ευρώ.
Η πολιτική του παρακαταθήκη για μία κοινωνική Ευρώπη της σύγκλισης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών συνεχίζει να μας εμπνέει.
