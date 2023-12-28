Λογαριασμός
Ανδρουλάκης για Ντελόρ: Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι ο Ζακ Ντελόρ ήταν ο πατέρας της Πολιτικής Συνοχής και έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς, της Νομισματικής Ένωσης και του Ευρώ

«Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή, που μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμενε πολιτικά ενεργός» αναφέρει στο μήνυμά του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, για τον θάνατο του Ζακ Ντελόρ, σε ηλικία 98 ετών.

Όπως αναφέρει ο κ. Ανδρουλάκης «O Jacques Delors έχει συνδέσει το όνομά του με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση».

Αναλυτικά η δήλωση του Νίκου Ανδρουλάκη: 

Η ευρωπαϊκή οικογένεια έχασε έναν μεγάλο οραματιστή, που μέχρι και το τέλος της ζωής του παρέμενε πολιτικά ενεργός.

O Jacques Delors έχει συνδέσει το όνομά του με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. 

Ήταν ο πατέρας της Πολιτικής Συνοχής και έβαλε τις βάσεις για τη δημιουργία της Κοινής Αγοράς, της Νομισματικής Ένωσης και του Ευρώ. 

Η πολιτική του παρακαταθήκη για μία κοινωνική Ευρώπη της σύγκλισης και της αλληλεγγύης μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών συνεχίζει να μας εμπνέει.

