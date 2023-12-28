Τσιόδρας: Δεν ανοίγουν πριν τις 12/2 τα γήπεδα

«Δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν νωρίτερα τα γήπεδα από τις 12 Φεβρουαρίου 2024» επισήμανε ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου του Πρωθυπουργού Δημήτρης Τσιόδρας, μιλώντας στην ΕΡΤ το πρωί της Πέμππτης.

Ο ίδιος πρόσθεσε πως «τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν βρίσκονται σε φάση εφαρμογής».

«Στις 12 Φεβρουαρίου όταν θα ανοίξουν τα γήπεδα θα πρέπει να ανοίξουμε τις προδιαγραφές που έχουμε πει, έχει ανακοινώσει ο αρμόδιος υπουργός, ο κύριος Βρούτσης ποιες ποινές θα ισχύουν. Δεν υπάρχει πιθανότητα να ανοίξουν νωρίτερα», εξήγησε.

«Πήγαμε στη Δικαιοσύνη προκειμένου να αντιμετωπίσει το φαινόμενο της ύπαρξης συμμοριών στο πλαίσιο ομάδων. Αυτό πιστεύουμε ότι μπορεί κατά κάποιο τρόπο να αντιμετωπίσει ένα ζήτημα που αφορά το γήπεδο και τον αθλητισμό. Από εκεί και πέρα ξέρουμε τι γίνεται στις γειτονιές, ξέρουμε τι γίνεται με τους εφήβους, υπάρχουν πάρα πάρα πολλά προβλήματα, το οποίο και πάλι δεν είναι ελληνικό φαινόμενο».

Αναφορικά με δημοσίευμα που αφορά στο ότι η κυβέρνηση κινείται σε τροχιά επίσπευσης της νομοθέτησης του γάμου ομόφυλων ζευγαριών, υπογράμμισε:

«Δεν έχω τέτοια πληροφόρηση. Ο πρωθυπουργός έχει πει ότι ο χρόνος είναι κάτι το οποίο θα το εξετάσει. Αναμένουμε τις δικές του αποφάσεις. Έχει πει ότι θα έρθει εντός της κυβερνητικής θητείας. Το έχει πει κατηγορηματικά. Τώρα θα το κρίνει ανάλογα με την πορεία του νομοθετικού

(…) Αφορά τα δικαιώματα συνανθρώπων μας, οι οποίοι όντως ταλαιπωρούνται και βασανίζονται. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει σε πάρα πολλές χώρες και γι αυτό ακριβώς είναι πρόθεση της κυβέρνησης να έρθει τώρα».

