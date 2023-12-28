«Είναι μία τραγική στιγμή, τραγικές ημέρες για την αστυνομία», δήλωσε ο υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη Κώστας Κατσαφάδος στον ΣΚΑΪ και την εκπομπή 'ΣΗΜΕΡΑ' σχετικά με τις πολλαπλές επιθέσεις κατά αστυνομικών που έχουν συμβεί το τελευταίο διάστημα, με αφορμή τη δολοφονία του 32χρονου αστυνομικού σε μπαρ τα ξημερώματα της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη.

«Είναι Έλληνες πολίτες, νέα παιδιά, δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι επιφορτίζονται το καθήκον του συνόλου της προστασίας της ελληνικής κοινωνίας, έχουν ονοματεπώνυμο», συμπλήρωσε

Σχετικά με τον Γιώργο Λυγγερίδη ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή χθες Τετάρτη στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας έπειτα από 20 ημέρες νοσηλείας μετά την δολοφονική επίθεση με φωτοβολίδα από 18χρονο στα επεισόδια του Ρέντη, δήλωσε: «Ο Γιώργος Λυγγερίδης εδωσε μία μεγάλη, άνιση μάχη. Κατ' εντολή του πρωθυπουργού είναι χρέος τιμης να βρεθουν οι φυσικοί και ηθικοί αυτουργοί αυτής της τρομοκρατικής επίθεσης».

«Αποτελεί χρέος τιμής για εμάς, είναι πολλά τα στελέχη που ασχολούνται με αυτή την υπόθεση, έχουμε στοιχεία, είμαστε αισιόδοξοι και σε ένα εύλογο διάστημα θα έχουμε και άλλες συλλήψεις»

Τέλος ο κ. Κατσαφάδος, τόνισε: «Ζητήσαμε να εξεταστεί από τη Δικαιοσύνη σοβαρά το ενδεχόμενο όλες αυτές οι ομάδες να μπορούν να λειτουργούν κάτω από το πλαίσιο των εγκληματικών οργανώσεων».

