Μητσοτάκης: Ο Ζακ Ντελόρ ήταν πρωτεργάτης της ενότητας της Ευρώπης

Τη θλίψη του για την απώλεια του Jacques Delors, ενός «πρωτεργάτη της ενότητας της Ευρώπης» και ενός ηγέτη που εξέφρασε την αλληλεγγύη του προς την Ελλάδα σε κάθε δύσκολη στιγμή της, όπως σημειώσε χαρακτηριστικά, εκφράζει με γραπτή του δήλωση ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ακολουθεί ολόκληρη η δήλωση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη:

«Η Ευρώπη αποχαιρετά έναν αληθινό πρωτεργάτη της ενότητάς της. Και η Ελλάδα έναν ειλικρινή φίλο, οι πρωτοβουλίες του οποίου βοήθησαν και τη δική της εθνική πρόοδο.

Ο Jacques Delors, υπήρξε ένας οραματιστής ηγέτης, όσο και ένας ρεαλιστής πολιτικός που προώθησε την ευρωπαϊκή ιδέα, το κοινό νόμισμα και την ασφάλεια της Ένωσής μας. Ταυτόχρονα, όμως, υπηρέτησε επίμονα την οικονομική σύγκλιση των κοινωνιών της. Δεν υπήρξε, λοιπόν, μόνο ένας απ' τους πιο ξεχωριστούς ηγέτες της ηπείρου μας. Αλλά ένας μοναδικός θεμελιωτής του ανοιχτού της μέλλοντος.

Οι Έλληνες δεν ξεχνούν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη του σε κάθε δύσκολη στιγμή της χώρας. Εκ μέρους όλων τους, εκφράζω τη θλίψη μου για την απώλειά του».

